Goupil ou face – Les troubles bipolaires en BD

Goupil ou face est une bande dessinée de Lou Lubie, parue en mai 2021, aux éditions Delcourt. Un ouvrage particulier, ludique et documenté, qui invite à mieux comprendre les troubles bipolaires, mieux vivre avec un proche cyclothymique.

Tout a commencé lorsqu’elle était en terminale, elle avait seize ans… C’était comme une tache noire sur elle. Elle venait de mettre le doigt dessus, et cette chose suçait son bonheur. Elle n’avait pas de raison d’être triste, mais elle pleurait. Elle n’a rien dit et a essayé de le cacher. L’année suivante, alors qu’elle commençait ses études d’art, la chose noire avait disparu. Lou était heureuse, elle retrouvait sa légèreté. A dix-huit ans, elle intégrait une école de jeu vidéo, elle adorait ça et tout aurait dû aller bien, mais plus l’année passait, plus Lou allait mal… elle pensait bien qu’il se passait quelque chose, alors elle s’est renseigné sur internet, pensant faire une dépression. Elle était soulagée de mettre un nom sur son problème. Son copain, inquiet, affirmait qu’elle ne pouvait pas s’auto-diagnostiquer. Sa mère, quant à elle, ne pensait pas à cela, car elle était trop jeune pour faire une dépression…

Ainsi, les lecteurs suivent Lou, jeune femme qui ne comprend pas ses dépressions à répétition, jusqu’au jour où l’on va lui diagnostiquer un trouble de l’humeur. C’est même quelques années plus tard, que Lou va pouvoir mettre un réel nom sur ce mal qui lui gâche son quotidien. Une maladie qui va prendre l’aspect d’un renard, dans cette bande dessinée, permettant ainsi de mieux comprendre ce phénomène qui la tire toujours vers le bas, et l’empêche d’avancer au quotidien. Le récit est plaisant et bien mené, très intéressant et bien documenté, avec les avancées et les informations que l’héroïne trouve au fur et à mesure du temps, pour pouvoir avancer et vivre au mieux avec sa maladie et son entourage. Le témoignage est beau, touchant et captivant. Le dessin est vif, rond et agréable, assez moderne et très dynamique, jouant avec le noir et blanc et orange.

Goupil ou face est un one shot, des éditions Delcourt, un récit inspiré de la vie de l’autrice qui présente son enquête sur sa cyclothymie, un trouble de l’humeur de la famille des maladies bipolaires, incarné par un renard qui l’empêche d’avancer au quotidien.