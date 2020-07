A Cannes l’humour est à l’honneur avec Alex Jaffray et Alexis le Rossignol

Durant tout l’été, la ville de Cannes propose aux azuréens et aux touristes des spectacles variés dans le magnifique cadre du toit-terrasse du Palais des Festivals. Au programme : de la musique, de la danse et de l’humour. Le festival Performance d’Acteur qui aurait dû se dérouler en avril dernier a eu carte blanche pour deux soirées. Le 30 juillet, Alex Jaffray viendra présenter son spectacle « Le son d’Alex » et le 4 août ce sera au tour d’Alexis le Rossignol.

Alex Jaffray le 30 juillet

Les habitués de Télématin sur France 2 connaissent bien Alex Jaffray. Dans ses chroniques toujours pleines d’humour, il fait part de sa passion pour la musique. De la télé à la scène, il n’y a qu’un pas. Dans son spectacle « Le son d’Alex », il va raconter des anecdotes, expliquer l’origine de certaines chansons, toujours dans la bonne humeur. Une belle soirée en perspective placée sous le signe de la musique et de l’humour.

Alexis le Rossignol le 4 août

Chroniqueur sur France Inter dans l’émission de Nagui « La Bande Originale », Alexis le Rossignol évolue dans un univers décalé. Il se présente comme un garçon « un peu à part, un peu singulier, un peu naif aussi », comme « ce copain qui subit la vie mais qui s’en sort toujours ». Derrière sa nonchalance et son air désabusé, ses textes sont truffés de petites trouvailles et de références à la vie moderne, à ses excès et à ses travers. En 2016, il a obtenu le Prix du Jury au Festival Humour en Seine et en 2017 le prix SACD au Festival d’humour de Paris. En juin 2018, il a participé au spectacle Le Point Virgule fait l’Olympia.

A noter que les tarifs de ces deux spectacles sont particulièrement attractifs :

Tarif plain : 20 euros ; tarif réduit : 15 euros. Jeune de moins de 26 ans : 15 euros et enfant de moins de 12 ans : 10 euros.

Le placement est assis numéroté dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation indispensable à la sécurité et à la santé du public.

Locations : points de vente habituels et sur www.performancedacteur.com