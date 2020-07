Pole dance, ma vie en équilibre est une bande dessinée de Juliette Taka, parue aux éditions Glénat, fin juin 2020. Un ouvrage qui livre les chroniques quotidiennes, toniques et acrobatiques de la jeune graphiste de 25 ans, bien dans sa tête, mais mal dans son corps, qui va se mettre au sport…

Il est 7h30, Laëtitia se réveille difficilement. Elle est la narratrice de son histoire. Elle explique qu’elle n’est pas du matin et qu’elle n’est pas fan du miroir. Devant ce dernier, elle se regarde en grimaçant. Elle trouve son ventre toujours dur et gonflé, puis pense qu’il faudrait qu’elle s’épile un de ces jours… Mais, une fois réveillée, après la douche, la jeune femme a la forme ! Elle prend son petit déjeuner et constate qu’elle a encore quinze minutes, avant de partir travailler. Le temps pour elle de lire un bout de bande dessinée. Le temps passe, les pages se tournent, quand, tout à coup, Laëtitia constate qu’elle va être en retard pour le boulot. Elle est souvent en retard, alors elle court derrière le bus, arrive tout de même à le prendre. Assise à l’intérieur, elle se dit qu’à son âge, elle n’est pas fichue de courir après le bus sans cracher ses poumons…

Après un rendez-vous avec sa meilleure amie, qui l’encourage à reprendre le sport et s’essayer à la pole dance, la jeune héroïne s’exécute et découvre la pratique. Un premier cours, puis les autres qui s’enchainent, dans cette bande dessinée qui oscille aussi entre le quotidien de la jeune femme et le carnet de bord pole dance. Le thème principal, activité encore trop ambigüe à notre époque, est ici vu de manière différente, présentant un sport à part entière. Une discipline sérieuse et une passion à venir, pour la jeune femme, qui va pouvoir accepter son corps, petit à petit, au fur et à mesure des exercices et réussites. Sont à retrouver, également, dans l’album, le carnet de bord, des fiches pratiques, pour mieux connaître et comprendre la pole dance, des astuces, conseils et pleins d’autres informations, afin de pouvoir s’y mettre facilement. Le récit est plaisant, bien découpé et parfois drôle, offrant quelques belles cases à découvrir, de cette discipline, aux figures incroyables et belles.

Pole dance, ma vie en équilibre est un bel album paru aux éditions Glénat. Un ouvrage qui oscille entre chroniques quotidiennes d’une jeune femme qui tente d’accepter son corps et quelques conseils, astuces et informations, autour de cette discipline, qui compte de plus en plus d’adeptes en France.