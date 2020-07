“Au milieu de la foule” de Séverine de la Croix

Une couverture magnifique, un titre intrigant, et une écriture poétique. Séverine de la Croix avait placé la barre très haut pour son nouveau roman “Au milieu de la foule”. Je vous livre ma chronique concernant cette lecture largement à la hauteur de mes espérances !

Résumé :

Mado n’est pas une aide-soignante comme les autres : elle possède un don qu’elle est incapable d’assumer et qu’elle dissimule aux yeux de tous, sauf à Lazslo, son colocataire et meilleur ami. Lazslo a des rêves plein la tête mais dans la réalité, il voit chaque jour la femme de sa vie passer devant ses yeux.

L’une est une idéaliste, l’autre un éternel ado, et tous deux n’avancent pas. Jusqu’au jour où ils se retrouvent embarqués dans une manifestation qui tourne mal. Au milieu de la foule, un étrange policier sauve Mado pour la seconde fois.

Et si c’était le début d’une aventure inimaginable pour eux trois ?

À propos du livre

De prime abord, puisque le dernier roman que j’ai lu de l’auteure était “X ou Y“, je m’attendais à un roman jeunesse. La couverture correspondait aussi plutôt aux codes de la collection jeunesse des éditions du Rocher. Pourtant, ce roman est absolument universel. Accessible dès l’adolescence, il transportera les adultes les plus jeunes comme les plus âgés. En effet, c’est un roman qui se décline en plusieurs voix. On commence d’abord par les principaux, Mado et Lazslo, puis au fur et à mesure de la lecture, on découvre le point de vue des autres personnages. L’auteure prend le parti d’écrire son histoire en laissant la place à chacun. Chaque personnage a son histoire, a ses pensées, et elle ne se prive pas de nous les partager.

Il est très difficile pour moi de décrire ce roman tant il aborde des sujets variés et importants. L’auteure aborde avec humour et tendresse la résilience, l’amour et le respect de toutes vies, y compris animales. Mais globalement, c’est un roman à propos des périodes charnières de nos vie. En effet, souvent, à un moment de notre existence, on se retrouve un peu à stagner. On est pas forcément très heureux là où on est, mais on y est confortable. On ne prend pas trop de risques, mais on s’ennuie. Parfois on est seuls, parfois on déçoit notre entourage car on ne cherche pas vraiment à évoluer. La base du roman : avancer sans trop savoir où. Et puis une rencontre, étrange mais vibrante, qui chamboule votre existence. Voilà, “Au milieu de la foule”, c’est ça.

Mon avis

Il y a de ces livres qui traînent sur nos étagères. On les regarde de loin, ils nous attirent, et pourtant, impossible de les saisir pour en commencer la lecture. Par peur peut-être ? De nous plonger dedans et que l’histoire ne soit pas à la hauteur ? À mesure que les romans arrivaient chez moi, je laissais celui-ci en arrières plan. Finalement, je l’ai amené pour mon week-end de congés dans le Sud. Calée sur ma terrasse avec vue sur la mer, je me suis lancée, et quel bonheur. Je pense que j’ai attendu pile le bon moment. Car pour moi, “Au milieu de la foule” est de ces romans qui se lisent tranquillement, mais en une seule fois. Vous savez, ce roman que vous ne posez que pour aller aux toilettes, manger et vous déplacer. Pour le coup, j’en ai dévoré les trois quarts sur la terrasse avant d’aller le finir sur la plage. Si j’avais pu lire dans l’eau avec, je l’aurais fait, c’est pour dire.

“Au milieu de la foule” est une odyssée de la vie selon moi. Une ode au quotidien, à l’existence, à nos luttes et nos questionnements, à nos erreurs et nos tristesses. Séverine de la Croix nous mène par ses phrases poétiques mais toujours simples, dans une aventure exaltante d’ordinaire, extraordinaire de normalité. Elle nous présente une brèche de vie, exposant toute sa diversité, avec un naturel déconcertant. Rien de dépasse, tout est logique. C’est là, c’est comme ça, c’est la vie telle qu’elle est.

Je ne saurais vous décrire ce roman mieux que ça. Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire. Installez-vous, ouvrez-le, et vous en ressortirez grandis.