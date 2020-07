La Tourangelle, c’est aussi des recettes de mayonnaises

La Tourangelle, entreprise familiale, fabrique, depuis 1867 des huiles gastronomiques. En perpétuelle innovation, cette année, La Tourangelle innove et se lance sur le marché des mayonnaises. Quatre recettes uniques et délicieuses, innovantes et naturelles, parfaites à découvrir cet été…

Huilerie familiale depuis 1867, La Tourangelle perpétue la fabrication d’huiles gastronomiques, selon un savoir-faire ancestral et authentique, proposant ainsi des produits de qualité. A travers ces huiles, l’entreprise innove dans le segment des mayonnaises, avec quatre recettes délicieuses à découvrir et déguster cet été.

En effet, La Tourangelle présente quatre mayonnaises aux goûts uniques et savoureux, fabriquées selon le savoir-faire traditionnel, à partir, bien évidemment, de leurs propres huiles de goût. Les œufs sont tout aussi français, comme les ingrédients 100% naturels, donc sans conservateurs, ni additifs.

Sont à retrouver, la mayonnaise traditionnelle, à l’huile de noisette, à l’huile d’avocat et à l’huile de sésame. Elles sont savoureuses et idéales, pour apporter une touche singulière et gastronomique aux pique-niques, barbecues, ou encore apéritifs !

France Net Infos a pu déguster la mayonnaise à l’huile de noisette et la mayonnaise à l’huile de sésame. Avec sa texture parfaite et onctueuse, la mayonnaise à l’huile de noisette présente un goût léger de praliné, qui accompagne parfaitement les viandes blanches, les œufs et tous les petites bouchées à croquer en apéritif. Son parfum est doux et plaisant.

La deuxième mayonnaise, à l’huile de sésame, offre une texture tout aussi onctueuse, avec un goût peut-être plus intense et gourmand. Elle accompagne facilement les poissons, les crudités et la viande, elle peut aussi se tartiner dans les sandwichs, pour les pique-niques.

La Tourangelle sublime les entrées, les apéritifs et les pique-niques, entre autres, avec sa nouvelle gamme de mayonnaises. Quatre recettes savoureuses, naturelles et françaises, issues d’un savoir-faire ancestral, qui se présentent dans des petits pots de 135 g, pratiques à transporter dans le panier pique-nique, ou à installer sur la table à l’apéro, pour accompagner crudités et dips.

L’huilerie familiale française et ses savoureuses recettes sont à retrouver par ici.