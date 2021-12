À quoi s’attendre avec la Lexus RZ450e 2023

Au milieu d’un tsunami de concepts de véhicules électriques Toyota dévoilés plus tôt cette semaine, il a peut-être été facile de rater une apparition du crossover électrique Lexus RZ, qui devrait être dévoilé dans un proche avenir, et qui plaira pour sûr aux fans de casino en ligne france. Le RZ ne sera pas le premier véhicule électrique de Lexus – cet honneur revient à l’UX 300e qui a été en vente ailleurs – mais ce sera le premier à atteindre les États-Unis lorsqu’il atterrira ici en 2022.

La journée des véhicules électriques de Toyota a principalement servi à prévisualiser la conception de la RZ, qui semblait remarquablement prête pour la production, le véhicule vu lors de l’événement présentant une version de la calandre fuselée sur un nez assez émoussé, avec le bord d’attaque du capot s’étendant assez loin effronté. Le profil semblait tout aussi aventureux, avec une tranche spectaculaire vers le haut au niveau du pilier C.

Le RZ, tel qu’il a été vu lors de l’événement, comportait des détails tels que des essuie-glaces, des rétroviseurs pleine grandeur et d’autres éléments réalistes, de sorte que le véhicule vu pourrait être assez proche de l’apparence du modèle de production. Lexus n’a pas partagé une vue particulièrement claire du carénage arrière, mais les images présentées incluent des détails tels que le badge, vu comme RZ450e Direct4, cette dernière partie faisant référence à un système à double moteur présenté l’année dernière avec des moteurs de 201 ch à l’avant et à l’arrière .

Le modèle Lexus sera basé, encore une fois, sur l’architecture e-TNGA de la Toyota bZ4X qui nous offrira également la Subaru Solterra. S’il reste proche du matériel de son frère Toyota, il peut comporter une batterie de 72,8 kWh (brut) et pourrait être proposé uniquement sous forme de moteur double, contrairement au bZ4X qui sera proposé en version simple et double. -Saveurs de moteur, ce dernier annoncé avec 215 chevaux et 248 lb-pi de couple.

On s’attend à ce que le modèle Lexus offre une sérieuse augmentation des performances par rapport au bZ4X, et sera offert uniquement sous forme de traction intégrale avec deux moteurs produisant 201 ch et 221 lb-pi de couple chacun. C’est là qu’intervient le système Direct4, visible sur l’écusson du hayon. Bien sûr, cela ne signifie pas que la Lexus RZ450e offrira précisément 402 chevaux et 442 lb-pi de couple, car elle pourrait être réajustée pour plus d’efficacité ou d’autres priorités, car elle devrait toujours comporter une batterie de 72,8 kWh, et besoin de fournir une autonomie compétitive.

Compte tenu de la portée WLTP de 310 milles avec laquelle le bZ4X a été annoncé pour d’autres marchés, le modèle Lexus devra conserver de l’énergie pour offrir une portée EPA supérieure à 230 milles, à tout le moins. Rien de moins et il commencera à se frotter contre l’extrémité inférieure du spectre de la gamme en ce qui concerne les croisements électriques de cette taille.

Il sera intéressant de voir comment la Lexus RZ450e se positionnera par rapport à la Toyota bZ4X, et quelles seront les différences de prix et de gamme. Le modèle Toyota visera à maximiser l’autonomie avec une version à traction avant à moteur unique générant 201 chevaux et 195 lb-pi de couple, à peine des chiffres de performance, tandis que la version à double moteur augmentera un peu ce chiffre à 215. chevaux et 248 lb-pi de couple. Ces deux chiffres seront assez apprivoisés, il appartiendra donc au modèle Lexus de créer un contraste en matière de puissance, de luxe et d’autonomie.

Le RZ450e devrait arriver en 2022 en tant que modèle 2023, avec un prix de départ d’environ 50 000 $.