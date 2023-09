Pourtant, ce jour-là, pendant que Tokinaga fait sa ronde, une jeune fille se trouve collée devant les barricades, avec un comportement étrange.

Le premier tome d’un shonen intense et surnaturel, à découvrir le 6 septembre 23 aux Éditions Glénat Manga. (+14)

Le décor :

3 mars 21. Arrondissement d’Hitabashi- Préfecture de Tokyo ..

Tokinaga, un jeune scientifique du centre de recherche anti-dieux, commence sa ronde autour des palissades. Sa mission : repérer les suicidaires qui osent braver les interdits pour aller plonger leur regard dans ceux des divinités. Et les en empêcher. Mais, aujourd’hui, il a comme un mauvais pressentiment. Après un échange avec une sorte de voix, avec qui il discute, c’est avec stupéfaction, qu’il remarque une jeune fille collée, presque figée devant la palissade.

Tandis qu’il lui administre un petit « tonique », comme il l’appelle, celle-ci le prend pour un pervers !!!! Son prénom est Waka. Une fois en zone sécurisée, elle explique à Tokinaga la raison de son observation vers la zone dangereuse.

Loin d’être une suicidaire, celle-ci vient de saga pour voir une amie. Mais impossible de trouver un endroit où dormir à Tokyo, avec cette zone « sinistrée ». Le jeune homme lui conseille de retourner d’où elle vient. Mais surtout, de trouver un casque pour occulter le regard et le souffle des divinités, afin de ne pas finir mal !!

Bizarrement, après l’ajout de ce qui ressemble à un squelette de tête de bélier, sur son crâne, elle commence à entendre l’étrange voix stridente avec laquelle parlait Tokinaga également. C’est plutôt dérangeant et particulièrement pénible !!!

Ils sont interrompus dans leur discussion assez soudainement, par une fille qui « tombe du ciel ». Il semblerait que ce soit la fameuse amie que Waka est venue voir… Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise…

Le point sur le manga :

Avec After God aux Éditions Glénat Manga, le lecteur pénètre dans un monde à la fois surnaturel et sombre. Soupçonné d’un brin de folie !

Le récit se base, d’abord, sur cette invasion étrange que personne ne comprend, et sur l’adaptation des protagonistes a ce nouveau monde. Leur manière de vivre côte à côte. Cette idée de vengeance contre les dieux est le fil principal du scénario. Avec les changements occasionnés dans la physiologie même d’un des personnages, lui donnant un caractère puissant. (qui oserait provoquer et assassiner de véritables Dieux ?!)

Sumi Eno mène son scénario entre confrontation, et moments plus calmes et détendus, qui permettent de rythmer le récit, et de nous laisser admirer son art graphique.

Ses créatures sont comme son intrigue : soit hyper travaillées, effrayantes, avec un côté vraiment profond. Soit, comprenant une part de « caricature » et d’humour pour détendre l’atmosphère.

L’ensemble reste particulièrement curieux et étrangement addictif !

La conclusion :

Mettez du surnaturel, du fantastique niveau « Grand créateur », mais avec un côté très sombre et profond sur l’humanité. À côté d’un humain, assoiffé de vengeance, mais également contaminé par quelque chose d’inconnu. Vous obtiendrez ce premier tome de cet étrange After God aux Éditions Glénat Manga, qui questionne autant qu’il envoûte par sa dimension universelle !!!