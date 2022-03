“Alors on danse” au cinéma : rencontre avec Michèle Laroque et le chorégraphe Sofiane Chalal

Alors on danse de Michèle Laroque vient de sortir au cinéma. Pour son troisième film en tant que réalisatrice, elle a réuni un très beau casting (Isabelle Nanty, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte, Armelle, Jeanne Balibar, Jean-Hugues Anglade…) et se met en scène dans le rôle de Sandra, une femme trompée par son mari, riche propriétaire d’un grand domaine viticole. Elle se réfugie alors chez sa sœur (Isabelle Nanty) qu’elle n’a pas vue depuis longtemps et qui semble être son exacte opposée. Cette dernière va la présenter à ses amis d’un club de danse qu’elle fréquente assidûment. Michèle Laroque a réussi une comédie réjouissante, pleine d’énergie, qui donne envie de bouger et de danser. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait à Nice le public du Pathé Gare du Sud à l’issue de la projection du film qui avait été présenté en avant-première le mois dernier. Niçoise, la comédienne et réalisatrice a fait lever les spectateurs de leurs sièges pour danser au rythme de la chorégraphie dirigée dans la bonne humeur par Sofiane Chalal. Nous avions pu les interviewer tous les deux en conférence de presse, avant qu’ils ne répondent aux questions du public dans la salle.

France Net Infos : Ce film est votre troisième réalisation. Vous y prenez goût !

Michèle Laroque : On me propose très souvent des projets. Quand ça me plaît, ça m’embête de dire non. Je m’entends très bien avec mon scénariste. On a terminé l’écriture du film pendant le premier confinement et on l’a tourné en sortant. L’avantage du confinement, c’est que les acteurs ont lu très vite le scénario !

France Net Infos : « Alors on danse » est inspiré d’un film anglais, « Finding your feet ». Pourquoi ce choix ?

Michèle Laroque : Le sujet m’a donné envie d’abord parce que j’aime la danse énormément et puis parce qu’il insiste sur le « lâcher prise » dans la vie, sur le fait d’arrêter de se mettre la pression. Il n’y a pas de jugement, beaucoup d’amitié, d’entraide, de vie simple et libre. C’est ce qui me plaisait beaucoup. Sur l’affiche du film, on a mis la phrase « on a tous le droit à une deuxième danse ». C’est normal de se tromper et on a tous le droit à une deuxième chance. Je pense que c’est le moyen de se connaître et d’arriver à une vie heureuse.

France Net Infos : La danse a toujours fait partie de votre vie…

Michèle Laroque : Depuis l’âge de trois ans, je fais de la danse. Parfois, je peux danser toute seule chez moi ! En voyant le film anglais, je m’étais dit qu’on allait faire de avant-premières et qu’on allait faire danser la France entière. C’est vraiment ce qui se passe ! J’avoue que c’est très fort. Il ya des spectateurs de tous les âges et tout le monde se lève pour danser. On vit une communion ! J’ai toujours beaucoup d’émotion. Le film sort en plus au moment où on n’a plus les masques !

France Net Infos : Vous incarnez Sandra, une femme trompée par son mari qui se met en quête d’une nouvelle vie…

Michèle Laroque : Cette épreuve va faire qu’elle va se retrouver dans la maison de ses parents avec sa sœur qui fait de la danse dans une association pour aller voir des gens âgés ou malades et égayer un peu leur quotidien. Sandra va alors se rendre compte que sa vie, c’est peut-être autre chose que ce qu’elle pensait. Dans la vie, on ne sait pas toujours qui on est. Sandra n’a pas réussi à être une danseuse étoile et elle va être la femme parfaite d’un riche bourgeois, propriétaire d’un château. Elle croit qu’elle est heureuse en le rendant heureux et en étant la femme idéale. Elle va se rendre compte que ce sont les qualités humaines qui la rendent plus heureuse.

France Net Infos : Pour ce film, vous avez rencontré Sofiane Chalal. Comment cette rencontre s’est-elle faite ?

Michèle Laroque : Sofiane est vice-champion du monde de hip-hop. J’avais vu un documentaire sur lui, que m’avait montré l’un des producteurs du film. J’avais très envie de travailler avec lui. En ce qui me concerne, j’avais fait beaucoup de danse dans mon enfance. On s’est mis d’accord sur les morceaux, les sons, les chorégraphies. Sofiane a fait un rôle dans un film pour la première fois.

Sofiane Chalal : C’était une première pour moi sur un plateau de tournage, dans un rôle et aussi en tant que chorégraphe dans un film ! C’était une rencontre incroyable avec Michèle qui m’a mis en confiance et a été bienveillante avec moi sur tout le tournage. On s’est mis d’accord très vite. Tout le monde s’est donné à fond pour le film et pour Michèle.

France Net Infos : Certains acteurs n’avaient jamais dansé auparavant…

Sofiane Chalal : Thierry Lhermitte disait que la danse n’était pas du tout son truc. C’était donc un challenge pour moi. Tout s’est très bien passé. Il s’est senti en confiance, ce qui a amené cette fraîcheur dans le film. Les chorégraphies sont simples mais on voit à l’écran tout le bonheur qu’elles procurent.

France Net Infos : Vous connaissez bien plusieurs acteurs. Cela a-t-il été plus facile pour vous de les diriger ?

Michèle Laroque : Pas forcément ! Patrick Timsit et Thierry Lhermitte parlent du matin au soir donc ils n’écoutent rien ! (rires)

France Net Infos : Dans le film, il y a des acteurs et actrices que l’on voit rarement dans des comédies, comme Jeanne Balibar ou Jean-Hugues Anglade…

Michèle Laroque : Je leur ai proposé ces rôles et ils m’ont dit oui tout de suite. Jeanne était très heureuse de jouer ce personnage de prof de danse. Leur carrière et leur talent enrichissent le film. Le casting est très riche et c’est merveilleux !

Alors on danse de Michèle Laroque avec Michèle Laroque, Isabelle Nanty, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte, Armelle, Jeanne Balibar, Jean-Hugues Anglade…