Amanprana – Des vinaigres bio pour les salades

Le vinaigre de vin rouge bio se présente dans une bouteille en verre, de 250ml. Il est vegan et issu de vin rouge fermenté issu de l’agriculture biodynamique. Vieilli en fût de chêne, naturel et biologique, le vinaigre de vin rouge est conditionné en bouteille pour préserver toutes les qualités du produit, ainsi qu’une belle couleur rouge. Le vinaigre est bon pour la santé, aussi pour débuter la journée, la marque propose un rituel bien-être, avec un verre de vinaigre de vin rouge composé 1/3 de vinaigre et de 2/3 d’eau. Il accompagnera, bien évidemment, les salades, les vinaigrettes et les sauces.

Le vinaigre de cidre bio se présente également dans une bouteille en verre, d’un litre, pour préserver toutes ses qualités. Il est aussi vegan et issu de jus de pommes fermenté. Il est ni filtré, ni pasteurisé, obtenu selon une recette traditionnelle d’une famille italienne, qui le fabrique depuis 1962. Avec un dépôt naturel, le vinaigre est légèrement parfumé, et sera parfait dans une vinaigrette, pour une salade verte ou composée, mais également sur des crudités ou une salade de fruits ! Comme le vinaigre de vin rouge bio, il peut être l’objet d’un rituel bien-être le matin, avec un verre à boire, de vinaigre et d’eau. Ce rituel permet de désintoxiquer l’organisme, pour atteindre un équilibre naturel d’acidobasique. Il favorise également une bonne digestion, améliore la santé, l’éclat de la peau et des cheveux.

Amanprana, marque bio et responsable, présente depuis cet été, et pour la rentrée, deux nouveaux produits, deux vinaigres bio et vegan. Des produits sains, naturels, des indispensables de la cuisine, qui peuvent aussi s’inscrire dans un rituel bien-être et santé, avec un verre à boire le matin.

