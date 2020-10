C’est aux éditions Soleil qu’est paru le premier tome d’Angel – Le sanctuaire des hérétiques, en septembre 2020. Une bande dessinée de Christophe Bec et Claudio Montalbano, qui présente une enquête sombre et mystérieuse, dans une petite ville des Carpates.

An de grâce 1218, en Transylvanie, des chevaliers s’approchent à cheval, d’un sombre château. Au pied de l’éperon rocheux, un homme, Radu, les attend, pour les mener vers un passage jusqu’à la salle où des chiens galeux se terrent. Le seigneur Petrescu mène ses chevaliers dans une grotte, jusqu’à un passage plus étroit, où ils devraient tomber sur la cache des hérétiques. Avant de retourner sur ses pas, Radu reçoit ses pièces d’or, tandis que les chevaliers s’enfoncent encore plus loin dans le passage. Le seigneur Petrescu s’apprête à affronter Teodor Nica… De nos jours, dans ce même village, au pied du sombre château, un homme se lève. Il sent un étrange courant d’air glacial. Il allume des chandelles, avant de descendre, pour voir si toutes les fenêtres sont bien fermées. Il vérifie qu’il n’y est personne et ne constate aucune effraction. Lorsqu’il arrive dans les cuisines, il découvre une étrange poupée…

Angel est journaliste d’investigation, il se rend à Bräncvastel, pour y trouver la tranquillité, afin de pouvoir terminer son prochain ouvrage sur la corruption des pays de l’Est. Le journaliste va rapidement comprendre que d’étranges et inquiétants phénomènes se produisent dans cette petite bourgade des Carpates, semblant viser plus spécialement la famille Popescu. Rapidement, Angel va commencer à se renseigner, à aller prendre des informations sur l’histoire du mystérieux château et aller rôder autour, pour tenter de trouver quelques réponses. Le récit entremêle histoire et enquête, avec des évènements bien étranges qui se produisent et font peur à la population. La bande dessinée est posée, présentant efficacement le héros et les personnages secondaires, ainsi que les éléments mystérieux de l’enquête. L’étrange règne, offrant une atmosphère particulière à cette enquête policière captivante. Le dessin est réaliste et moderne, avec un trait vif et fluide, offrant quelques belles planches.

Angel – Le sanctuaire des hérétiques est un diptyque des éditions Soleil, qui débute avec ce premier tome, présentant une étrange enquête menée par un journaliste, qui était venu dans une petite bourgade des Carpates, pour trouver la tranquillité.