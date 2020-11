Apple Pay, comment ça marche ?

Après sa toute première sortie aux États-Unis en fin 2014 et en France en 2016, Apple Pays devient l’une des solutions de paiement mobile la plus courante. Comment l’installer ? Comment fonctionne-t-il ? Et surtout, est-ce un moyen sécurisé ?

Comment fonctionne Apple Pay ?

Dans le but de faire gagner du temps aux acheteurs, Apple Pay permet de régler vos achats à partir de vos appareils Apple (iPhone, iPad, Mac, ou Apple Watch), tout en étant ultra sécurisé.

Il facilite ainsi le paiement en ayant la même fonctionnalité qu’une carte bancaire. Avec ce système, il est aussi tout à fait faisable d’effectuer ses achats sur des sites commerçants. Pour ce faire, l’utilisateur ne doit installer que des applications qui sont compatibles avec Apple Pay. La démarche est très rapide et fonctionne parfaitement avec votre carte visa ou votre carte Mastercard. Approchez votre iPhone du terminal de paiement et appuyez sur « touch ID ». Vos empreintes digitales sont immédiatement reconnues par l’iPhone et l’achat est effectué.

Quels sont les appareils qui fonctionnent avec Apple Pay ?

Malheureusement, certains appareils téléphoniques ne sont pas tous compatibles à cette nouvelle application. Voici quelques exemples qui s’appliquent parfaitement à cette solution de paiement :

Apple watch Series 4, 3, 2, 1 et Apple Watch 1re generation;

iPad pro ( 3è, 5è, 6è generation), iPad Air, iPad mini 4 et iPad mini 3 ;

MacBook : à partir du navigateur Safari ou avec MacBook à Touch ID ;

iPhone XR, XS, XS Max, IPhone X, iPhone 8 et 8 plus, iPhone 7 et 7 plus, iPhone SE, iPhone 6s plus, iPhone 6 plus et iPhone 6.

L’installation de l’Apple Pay sur un iPhone

Si vous souhaitez intégrer l’Apple Pay sur votre iPhone, allez dans l’application « wallet » et appuyez sur l’icône « + » qui se trouve en haut à droite de l’écran de votre iPhone. Enregistrez ensuite les données de votre carte bancaire et un code de vérification vous sera envoyé par votre banque via un sms. Une fois le processus terminé, la carte est associée à votre iPhone et vous pouvez commencer à effectuer votre paiement avec l’Apple Pay.

Apple Pay et la sécurité des paiements

Pour que vous puissiez régler un achat en toute sécurité, plusieurs moyens ont été mis en place par Apple afin de vous rassurer au mieux :

Blocage en cas de perte ou vol

Si par malheur vous perdez votre iPhone, il est tout à fait possible d’accéder rapidement au blocage de l’appareil : rendez-vous sur www.icloud.com, allez ensuite dans « réglages », « Apple Pay » puis cliquez sur « Tout supprimer ». De plus, rappelez-vous que le touch ID est un obstacle pour le voleur de votre appareil.

Cette technologie est la même que celle utilisée pour votre carte bancaire pour les paiements sans contact. La technologie NFC est exploitée par Apple depuis la sortie de son Iphone 6, les iPhones plus anciens ne seront donc pas compatibles avec Apple Pay. Comme pour votre carte bancaire, il est impossible de la pirater votre téléphone. La puce n’est pas activée tant qu’Apple Pay n’est pas sollicité.