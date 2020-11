Muroise & Compagnie – Nouvelle confiture bio de Noël

Muroise & Compagnie, est une jeune entreprise française, qui depuis 2012, titille les papilles avec de délicieuses confitures. Pour ce Noël, un trésor de douceur est présenté à travers la nouvelle confiture bio de Noël, figues, amandes et Porto.

Muroise & Compagnie est née en 2012, avec deux femmes, deux amies qui ont décidé d’unir leurs talents et connaissance, pour titiller des papilles, taquiner des narines, et faire découvrir la Muroise, entre autres, à travers des confitures faites maison. Aujourd’hui ce sont six femmes artisanes confiturières qui inventent d’authentiques confitures artisanales exceptionnelles. La mise en pot est faite à la main, pour garantir la richesse des produits, des morceaux de fruits.

Pour ce Noël, l’entreprise française, présente une nouvelle confiture bio de Noël, une expérience inédite, avec la douceur des figues, le croquant des amandes, le velours du Porto. Une recette pleine d’audace qui allie des fruits surprenants, offrant un goût plutôt doux et plein de saveurs, entre douceur et force du Porto. La texture est également étonnante, fondante et croquante à la fois, avec des morceaux de fruits et des amandes effilées. Les notes sont gourmandes et craquantes, avec ce soupçon de Porto qui apporte un élément festif à l’ensemble. La recette de la confiture de Noël est revisitée, offrant une belle alliance de saveurs et de textures, et du plaisir ! La confiture est excellente le matin, au petit déjeuner à étaler sur une tartine, mais peut aussi accompagner un foie gras ou du fromage, pour un parfum sucré-salé surprenant, savoureux et bon.

Muroise & Compagnie est une petite entreprise française qui propose des confitures faites maison, élaborées avec des fruits sélectionnés. De délicieuses recettes fruitées, mais aussi audacieuses, comme cette nouvelle confiture bio de Noël revisitée, entre douceur et croquant, aux notes festives et fruitées.

Toutes les confitures Muroise & Compagnie sont à retrouver ici.