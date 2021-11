Après la pluie – Un conte Père Castor

Après la pluie est un bel album, des éditions Flammarion, paru dans la collection Père Castor, en octobre 2021. Un conte, de Gwendoline Raisson et Olivier Latyk, de la tradition amérindienne, sur le cycle des saisons, son importance et le climat.

Il y a fort longtemps, en Amérique, autour d’un lac magnifique, où vivaient des animaux, un climat qui était clément et doux. Les habitants adoraient se retrouver et discuter du temps qu’il faisait. Un jour, l’écureuil s’étonna, car cela faisait un bail qu’ils n’avaient pas vu le Soleil. Le castor était plutôt d’accord avec cette observation. De plus, il faisait un peu plus frais… Le coyote se blottit, en frissonnant, contre le caribou. S’il avait su, il ne serait pas sorti. La souris arriva et tenta de les réconforter, en les rassurant et affirmant qu’après la pluie venait le beau temps ! Après plusieurs jours et nuits, le Soleil n’était toujours pas de retour…

C’est une grande aventure que vont vivre les animaux, pour tenter de retrouver le Soleil. Un voyage, épique à la rencontre d’un ours qui a volé l’astre… Le conte est très bien décrit, avec un texte adapté aux jeunes lecteurs, avec des dialogues, pour un peu plus de dynamisme. Les faits sont bien posés, pour comprendre le climat, les effets du Soleil sur la nature, les éléments, les végétaux et les animaux, le réchauffement climatique… Le récit est touchant, avec des animaux prêts à s’unir, à s’écouter et à faire des efforts, pour que chacun puisse s’y retrouver et respecter la nature. Le dessin est tendre, avec un graphisme moderne, de belles couleurs et un univers plaisant.

Après la pluie est un bel album, des éditions Flammarion, qui présente un conte de la tradition amérindienne, qui vient sensibiliser les enfants sur le cycle des saisons, le respect de la nature, le climat, le dérèglement climatique, la solidarité, l’amitié, le respect…