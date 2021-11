Le Mannequin, une comédie surréaliste de Simone Berno

Le Théo Théâtre situé dans le 15ème à Paris a du flair pour dénicher des pièces originales, percutantes, qui donnent à réfléchir sur notre monde contemporain. Dans leur riche programmation, n’hésitez pas à aller voir “Le Mannequin”, une pièce à l’écriture fine et intelligente de Simone Berno.

L’argument de la pièce :

Deux femmes et un mannequin inanimé qu’elles voient comme un homme à séduire, devient l’objet de toutes leurs projections masculines. Du délire au féminin, pour les hommes aussi !

Une situation surréaliste qui révèle ce que deux femmes attendent de l’homme, prenant un mannequin masculin inanimé pour l’objet de leurs désirs. Une satyre des fantasmes féminins sur un mode comique, enlevé, dansant et clownesque avec des moments très “hot” et savoureux.

Ce que les femmes attendent de l’homme. La situation où ces deux femmes prennent un mannequin inanimé pour l’objet de leurs désirs les amènent à révéler ce qu’elles pensent ne pas avoir et qui serait, selon elles, l’apanage des hommes. Chacune cherche à obtenir de ce mannequin quelque chose qui devient un morceau réel de celui-ci. Cela tourne au délire, parfois brulant, toujours drôle, entrecoupé de danses grotesques et érotiques. Ces femmes iront jusqu’au bout de leurs désirs, dans un délire grandissant très révélateur de leurs fantasmes, sur un mode clownesque pour le plaisir des spectateurs.

Les jeudis et vendredis à 19h, du 20 janvier au 18 février 2022, la Compagnie art factory nîmes vous donne rendez-vous au Théo Théâtre pour rire, se divertir, contempler et s’interroger, avec “le Mannequin”, une pièce écrite et mise en scène par Simone Berno, avec Paule Abécassis et Jossia Bedu, deux comédiennes talentueuses, surprenantes et touchantes. Réservez vite, bon spectacle !