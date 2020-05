Barbie Color Reveal : Quelle Barbie se cache derrière chaque étui ?

Les petites filles vont craquer pour la nouvelle Barbie Color Reveal qui cache son identité derrière un tube en plastique opaque. Elles vont donc aller de surprise en surprise, à la découverte d’une Barbie très fashion. Mais avant cela, il va falloir respecter quelques étapes hyper ludiques pour découvrir la poupée en question et les 4 accessoires qui l’accompagnent.

Alors, prêt à faire la rencontre d’une poupée aussi mystérieuse que branchée ? Let’s Go !

Barbie ne cesse de surprendre le jeune public en ce moment. Et avec Barbie Color Reveal, les petites filles n’ont encore rien vu ! Ici, le jeu est mis à l’honneur, la surprise et l’excitation de connaître cette Barbie qui se cache derrière chaque tube.

Pour ce faire, elles devront ouvrir l’opercule qui l’entoure. Ouvrir ensuite le tube en plastique pour en ressortir une Barbie rose et dénudée. Une Barbie sans trop d’identité. Le plaisir est qu’elles vont lui offrir une identité grâce à l’eau. Oui, l’eau ! Une fois le tube rempli d’eau chaude, elles devront tremper leur Barbie et surprise, la Barbie retrouve la couleur de sa peau.

Nous avons joué le jeu avec celle que nous avons reçue pour test et le moment est plus qu’excitant. En trempant notre Barbie dans de l’eau chaude, il en est ressorti une Barbie au style hyper tendance, très pop. Elle porte un body rose avec une belle licorne couleur arc-en-ciel sur la poitrine. Avec sa coupe à la garçonne, elle nous fait la surprise d’avoir des cheveux qui changent de couleur. Il suffit de mouiller la petite éponge qui accompagne le pack et de frotter la partie du visage souhaitée. Ainsi, ses cheveux passent du rose au bleu. Et ses lèvres s’illuminent soudain d’un rouge à lèvres étincelant.

On a l’impression de faire vivre plusieurs Barbie en même temps. D’autant plus qu’elle est encore plus looké qu’on peut le croire grâce aux 4 accessoires fournis dans le tube : une perruque hyper colorée, un jupon plein d’étoiles et des chaussures à talons très tendances. Le 4 ème accessoire étant l’éponge qui sert à la révéler. Soit, 7 surprises au total dans une seule boîte.

Des Barbie Color Reveal à collectionner

Pour encore plus de plaisir, les petites filles pourront s’amuser à les collectionner. Et elles auront toujours la surprise, puisqu’il est impossible de savoir ce que renferme la boîte à l’avance. Elles feront la connaissance de Barbie au style bien coloré, digne des défilés de mode à l’américaine. 5 Barbie sont à découvrir au total et elles sont superbes !

Une façon ludique d’occuper son temps durant cette période de confinement. En plus, elles pourront peut-être les échanger avec les copines !