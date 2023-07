Benjamin Biolay était en concert à la Fondation Maeght

Le week-end dernier, la tournée estivale de Benjamin Biolay a fait étape sur la Côte d’Azur, d’abord à Nice, sur la Promenade des Anglais, sur la Plage de l’Hôtel Amour, puis, le lendemain, à la Fondation Maeght, à Saint-Paul-de-Vence, dans le décor magnifique du Labyrinthe Miro.

C’est à la nuit tombée, vêtu d’un tee-shirt à l’effigie de Diego Maradona, que Benjamin Biolay a fait son entrée sur scène. Les premières notes de “La Superbe” ont retenti, pour le plus grand bonheur des spectateurs, réunis tout le long du Labyrinthe Miro. Pendant près d’une heure et demie, Benjamin Biolay a enchaîné les titres, ceux de son dernier album “Saint-Clair” mais aussi “Miss Miss”, le magnifique et touchant “Ton héritage”, ou encore “Visage pâle”, “Comme une voiture volée” ou le très dansant “Comment est ta peine ?”. Le décor magique de la Fondation Maeght semblait tout indiqué pour interpréter “Jardin d’hiver”, la très belle chanson d’Henri Salvador, qu’il avait co-écrite avec Keren Ann. Enfin, c’est avec “Les Cerfs-volants”, sa première chanson, extraite de son premier album “Rose Kennedy” qu’il a clôturé la soirée. Les spectateurs, qui l’ont longuement applaudi, ont quitté le Labyrinthe Miro, des souvenirs pleins la tête, avec le sentiment d’avoir passé une soirée magique.

Avant le concert, le public avait la possibilité de visiter l’exposition “Jean-Paul Riopelle -Parfums d’ateliers”, consacrée à cet immense artiste l’année du centenaire de sa naissance.

Prochain événement à la Fondation Maeght : les 20 et 21 juillet, le chorégraphe Noé Soulier propose une création dansée dans les décors imaginés en 1967 par Riopelle pour Merce Cunningham. L’ensemble cour-paysage-peintures devient le décor inédit de la pièce “Passages”, présentée dans la Cour Giacometti et le Labyrinthe Miro.