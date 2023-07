Les jeux vidéo et nos enfants aux Éditions Steinkis

Mais qu’on l’aime ce Cookie Kalkair ! En fin de chapitre, on récolte même des XP en testant ses méthodes de façon très rigolote . Évidemment, on débloque également des niveaux de compétence, en tant que parent compréhensif et permissif !!!!!

Et puis c’est parti pour la lecture de cette encyclopédie : Les jeux vidéos et nos enfants, publié aux Éditions Steinkis . Il répond à trois grandes questions , posées en trois grands chapitres.

Cookie Kalkair se met en scène en parlant aux lecteurs dès les premières pages ! En tant qu’ ancien gamer de la génération Y, et ancien concepteur de jeux vidéo , il est absolument adapté au sujet ! D’ailleurs, depuis 2018, il propose des ateliers dans les écoles et les collèges , afin de rassurer les parents sur « la consommation vidéoludique de leurs bambins » !!

Un « manifeste » social et technologique particulièrement renseigné, qui vous fera sourire plus d’une fois ! Publié depuis le mois de mai 23, aux éditions Steinkis !!!

2. En second, on passe aux choses sérieuses : le budget !!!

Bah oui, les gosses, c’est bien mignon, mais à part réclamer à manger quand ça sort de sa grotte après avoir passé la journée sur la console (Enfin euh non…. J’ai dressé mon enfant-là, grâce à la méthode !!! ) et bien ça ne gagne pas beaucoup d’argent pour payer ses jeux !! (En plus, c’est nous qui leur donnons ! C’est l’arnaque !)

Ça parle gros chiffre au niveau des développeurs. De sommes étranges qui disparaissent de votre compte sans que vous ne vous en aperceviez. Bref, l’auteur nous amuse (mais ça fout quand même un peu les glandes !!) de notre capacité de parents à lâcher finalement pas mal de ronds dans le numérique.( en se faisant empapaouter par le commerce). Sont malins ceux-là ! Il nous invite à être de fins stratèges économiques !

3. Enfin, dernière partie :La violence !!!

Un sujet plus que d’actualité, avec les dernières inepties entendues, et sorties de la bouche d’un homme que je ne citerais point, mais que vous reconnaîtrez sûrement !!!! Môsieur Kalkair se base sur des études ou expériences menées depuis le premier jour des jeux vidéo. Et, nous rassurent une nouvelle fois, en faisant des comparaisons cyniques. Et follement amusantes entre les jeux vidéo et d’autres jeux. Ou des recettes de cuisine !!!

La conclusion :

C’est follement drôle et andragogique ! Ça va t’éduquer, toi, parent impulsif qui s’arrache les cheveux quand ton môme ne veut pas décrocher de son jeu. Qui débranchent des prises à tout-va. Et qui devient le pire des “Dragons” quand tu ne comprends plus ce que ton môme te raconte. Les jeux vidéo et nos enfants chez Steinkis, ça va te décoiffer la tolérance. Avec toute cette couleur extra-pop vert fluo et ces illustrations particulièrement cartoon et explicites !!

(en même temps tu apprendras aussi ce que veut dire andragogique car tu as lu jusque là sans savoir je suis sûre. Même mon correcteur d’orthographe ne le connait pas alors, hop , à ton google écran dépêche !!!)

NB : je tiens à témoigner que je ne suis ni un dragon, ni un Capitaine Crochet. Non, non. Plus après cette lecture !!! J’attends de savoir votre niveau d’ailleurs !