Bientôt Noël – Le calendrier de l’Avent 2021 L’Atelier du Chocolat

L’Atelier du Chocolat présente, pour cette fin d’année 2021, un nouveau et beau calendrier de l’Avent, intitulé Bientôt Noël. Un joli coffret à s’offrir ou à offrir, qui propose une douceur quotidienne, pour patienter le mois de décembre jusqu’à Noël, entre chocolat, praliné, chocolat blanc, guimauve, caramel…

L’Atelier du Chocolat a été fondé en 1951, par la famille Andrieu et présente aujourd’hui un savoir-faire artisanal français, qui se met au service du goût t de la créativité, pour le plaisir des plus gourmands. C’est à Bayonne que la marque innove et crée les spécialités à l’origine de sa renommée. Pour les fêtes de fin d’année, L’Atelier du Chocolat présente une belle collection gourmande, avec, notamment pour patienter jusqu’à Noël, le calendrier de l’Avent Bientôt Noël.

Le joli coffret, qui s’ouvre en deux, en déliant un joli ruban doré, est comme un livre illustré gourmand. Déjà sur la couverture, les motifs sont doux, plaisants, brillants, invitant au dépaysement, avec les animaux du Grand Nord. Quelques sapins colorés, viennent apporter un brin de chaleur. A l’intérieur, l’illustration est plus festive, avec un village montagnard à découvrir, ces mêmes animaux et un enfant qui fait du traineau, avec l’aide d’un renne. Vingt-quatre cases sont à ouvrir, pour déguster, jour après jour, une gourmandise.

Derrière la première case, un peu plus grosse que les autres, mais comme celle du 24, se cache un joli petit chocolat, une tête de renne au chocolat au lait praliné. Onctueux, fondant, la première bouchée est généreuse et gourmande, invitant à suivre les festivités. Le deuxième chocolat à déguster, pour le deuxième jour, est un rectangle assez grand, proposant deux bouchées gourmandes. Un praliné croustillant, enrobé de chocolat au lait, fabuleux et surprenant, avec du riz soufflé à l’intérieur.

Ainsi de suite, de délicieuses bouchées chocolatées sont à découvrir et déguster, pour patienter jusqu’à Noël. Chocolat praliné blanc, chocolat caramel, chocolat praliné lait, chocolat au gianduja lait, praliné feuilleté enrobé de chocolat noir, praliné pétillant enrobé de chocolat lait, praliné croustillant enrobé de chocolat au lait, guimauve framboise enrobée de chocolat lait et guimauve vanille enrobée de chocolat noir sont à retrouver dans ce joli et gourmand calendrier de l’Avent, invitant à patienter, dans la gourmandise, jusqu’aux fêtes. Des bouchées différentes, gourmandes, délicieuses, fondantes et croustillantes, pour certaines, mais aussi jolies et travaillées, offrant une multitude de sensations et de saveurs à apprécier.

L’Atelier du Chocolat est une marque française, qui présente, pour patienter jusqu’à Noël, un joli et gourmand calendrier de l’Avent. Un bel univers fabuleux et scintillant, un coffret magnifique à offrir ou pour se faire plaisir, qui présente une douceur chocolatée à savourer et déguster quotidiennement.

L’Atelier du Chocolat est à retrouver par ici…