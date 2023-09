Bientôt une cryptomonnaie lancée par PayPal : Avis et Projections

Après avoir autorisé l’achat et la vente de plusieurs cryptomonnaies via sa plateforme, PayPal vient de faire un pas de géant vers l’adoption du secteur. En effet, le 07 août dernier, le mastodonte du paiement en ligne a officiellement annoncé le lancement de PayPal USD, sa propre cryptomonnaie. Contrairement à ce à quoi l’on pourrait s’attendre, la devise digitale n’a rien avoir avec le Bitcoin ou l’Éther. Il s’agit plutôt d’un stablecoin, une monnaie numérique dont le cours s’aligne sur celui du dollar américain. Cap sur le pari risqué, mais prometteur de PayPal.

Paypal, Neosurf et Cryptomonnaies sur les casinos en ligne

S’il y a une innovation qui a le plus impacté le secteur de l’i-Gaming, c’est bien l’introduction des cryptomonnaies et de la blockchain dans les jeux en ligne. Impossible à contrefaire, la cryptomonnaie n’est soumise ni à la réglementation d’une banque, ni à celle d’une autorité gouvernementale. Elle a donc pris d’assaut le monde des casinos en ligne et l’a révolutionné.

Parmi les nombreuses méthodes de paiement en ligne, PayPal reste la plus populaire et la plus accessible. Avec plus de 25 devises acceptées et ses 435 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 200 pays, elle est reconnue comme une méthode de paiement fiable. Il est parfois difficile pour les plateformes de respecter les règles et règlements stricts qu’elle impose, mais les casinos Paypal qui y sont arrivés sont exceptionnellement sécurisés. On peut même dire que l’opérateur a fait des émules, avec l’arrivée des casinos acceptant Neosurf par exemple sur le marché. La présence de marques reconnues mondialement comme Neosurf est une excellente nouvelle pour les joueurs en quête de fiabilité. Mieux, les casinos acceptant Neosurf, Neosurf et d’autres processeurs, sont depuis peu passés également aux cryptomonnaies.

Cryptomonnaies et PayPal représentent deux méthodes de paiement sûres et rapides. Les deux étant si performantes, une comparaison s’impose : laquelle choisir ? L’ennui avec PayPal, c’est qu’il existe plusieurs règles et frais dont doivent s’acquitter casinos et joueurs afin d’en profiter, ce qui n’est pas du tout le cas avec les cryptomonnaies. En effet, les détenteurs de portefeuilles de cryptomonnaie n’ont pas à respecter de conditions générales strictes, ce qui fait de cette méthode une option plus polyvalente et plus accessible. Vous l’aurez compris, le débat risque de devenir obsolète avec l’annonce du PYUSD, le stablecoin lancé par PayPal.

Le PayPal USD, un stablecoin indexé sur une monnaie fiduciaire

Les stablecoins sont des actifs numériques dont la valeur est adossée à une valeur de référence, une monnaie fiduciaire. Ils peuvent aussi être arrimés à d’autres actifs, notamment à l’or. On parle alors de sous-jacent du stablecoin. Lorsque le coût dudit sous-jacent augmente ou chute, la valeur du stablecoin s’aligne sur ce dernier.

Si les stablecoin sont devenus incontournables, c’est parce que le terme anglophone désigne justement une catégorie de cryptomonnaies spécialement conçues pour être stables. Ces dernières sont généralement utilisées comme des monnaies d’échange pour obtenir d’autres monnaies virtuelles. Ici, les transactions ne sont pas enregistrées par une banque comme c’est le cas pour les devises classiques, mais plutôt sur la « blockchain », un registre décentralisé.

La référence utilisée par le PYUSD est le dollar américain, comme son nom l’indique. Selon PayPal, la nouvelle cryptomonnaie est garantie à 100 % par des équivalents similaires de trésorerie, des bons américains à court terme du Trésor, et des dépôts en dollars américains. La valeur relativement stable qu’offre le PYUSD le rend très attrayant pour les utilisateurs qui désirent éviter la volatilité souvent attribuée à des cryptomonnaies comme l’Ethereum ou le Bitcoin. Dans le cas du PayPal USD, chaque PYUSD équivaut à 1 dollar américain. La promesse est de maintenir la parité 1 PYUSD = 1 dollar en permanence. Cette fixation à une devise est nommée un « peg ».

Quels usages pour la cryptomonnaie de PayPal ?

PayPal crée sa propre monnaie en lançant son stablecoin, une première dans l’histoire des grands acteurs du paiement en ligne. L’action est significative, car, avec son énorme capital de confiance et les millions d’utilisateurs de PayPal à travers le monde, la compagnie est largement capable de participer à l’essor de l’utilisation des cryptomonnaies comme méthode de paiement. Jusque-là, ces devises, en raison de leur caractère volatile, s’étaient surtout imposées comme des véhicules spéculatifs.

À l’origine, le stablecoin de PayPal était considéré comme un moyen de paiement dédié à l’univers du Web3, pour les acquisitions dans les jeux de la blockchain. Cependant, les aspirations vont bien vite beaucoup plus loin dans l’e-commerce, PayPal ayant pour ambition d’être la référence en matière de paiement sur internet, mais aussi sur mobile. Les stablecoins étaient utilisés principalement pour favoriser les échanges par les investisseurs des cryptomonnaies entre elles, le tout sans avoir à passer par une banque. Ils faisaient également accéder les utilisateurs à un produit indexé au dollar, sans qu’ils n’aient besoin de posséder un compte bancaire aux États-Unis.

Aujourd’hui, le but de PayPal, c’est de créer un véritable pont entre l’univers de la cryptomonnaie et celui du paiement classique. Cette introduction permettra de faciliter les échanges et transferts en cryptomonnaies. L’utilisateur pourra alors convertir ses cryptomonnaies en PYUSD et les transférer sur des portefeuilles numériques qui prennent en charge Ethereum, la blockchain qui émettra le stablecoin. PayPal USD est aussi conçu pour réduire au maximum les frictions dont font l’objet les paiements lorsqu’ils sont effectués dans des environnements virtuels, favoriser la popularisation des stablecoins par les plus grandes marques du monde, et faciliter des flux directs vers les créateurs et les développeurs.

PYUSD : Un potentiel concurrent à USDC et USDT

L’annonce du lancement de PayPal USD a secoué le monde des cryptomonnaies. En partenariat avec Paxos Trust Company cette initiative promet une sécurité et une stabilité considérables pour ses utilisateurs. L’intégration de cette nouvelle cryptomonnaie à la plateforme de renommée internationale PayPal pourrait grandement faciliter son adoption. Désormais, les utilisateurs pourront aisément transférer ou vendre le stablecoin, ce qui le rendra très accessible, même pour ceux qui sont complètement novices dans le monde des cryptomonnaies. Aussi, la promesse de transparence couplée aux rapports mensuels concernant les réserves de PayPal USD offre une visibilité appréciable sur les actifs soutenant chaque token.

De plus, la promesse de transparence, avec des rapports mensuels sur les réserves de PYUSD, offre une visibilité sur les actifs qui soutiennent chaque token, abordant ainsi l’une des principales préoccupations associées à d’autres stablecoins sur le marché. Avec cette entrée dans le monde des cryptomonnaies qui n’est pas passée inaperçue, les géants déjà bien installés du secteur que sont l’USDC de Circle et l’USDT de Tether devraient-ils se sentir menacés ? Nombreux sont ceux qui pensent que non et mettent en avant ses problèmes techniques. En effet, le fonctionnement du PYUSD serait basé sur une version de Solidity, langage de programmation d’Ethereum, qui date de 2018.

L’USDT en particulier ne serait que très peu inquiété par ce nouvel arrivant. Contrairement à l’USDC qui a des parts de marché plus centrées sur les États-Unis, Tether se tourne beaucoup plus vers les pays en développement et les marchés émergents. Les choses pourraient s’avérer plus complexes pour ce dernier, mais PYUSD aurait encore du chemin à parcourir avant d’être considéré comme un concurrent sérieux.

Le stablecoin de PayPal, est-ce vraiment une bonne idée ?

Les stablecoins sont loin d’être sans risque. Nombreux sont ceux dont les cours ont flanché lorsque les cours des cryptomonnaies ont chuté au printemps. Terra USD, un pilier du marché de la cryptomonnaie en 2022 s’est effondré, coûtant aux investisseurs 40 milliards de dollars américains.

Aussi, le marché des stablecoins est presque saturé avec des acteurs importants comme USDC et USDT. PayPal a beau être une marque reconnue, beaucoup appréhendent la façon dont elle s’établira face à ces géants bien installés. L’intersection de la cryptomonnaie et de la finance traditionnelle reste un sujet préoccupant pour les régulateurs. Leur attention pourrait être attirée par le lancement d’une crypto devise initiée par une institution aussi influente que PayPal. De plus, l’intégration avec PayPal pourrait aussi bien être perçue comme un atout majeur que comme une limitation. En effet, les utilisateurs ne désirant pas utiliser PayPal comme méthode de paiement pourraient être sceptiques quant à l’adoption du PYUSD, privilégiant les options plus indépendantes et neutres.

Certaines entreprises ou particuliers pourraient, en raison de vents contraires légaux, se retrouver empêchés d’adopter la nouvelle cryptomonnaie à cause de son statut incertain dans l’actuelle réglementation qui régit dans plusieurs régions du monde. De plus, les PYUSD sont émis par PayPal, qui est considéré comme une entité centralisée. Cela signifie qu’elle contrôle toute l’offre de la cryptomonnaie et par conséquent, pourrait tout à fait saisir ou geler les comptes des utilisateurs. Parlant du choix technologique de PayPal, certains critiques arguent que le fait d’avoir opté pour une ancienne version de Solidity pourrait placer le stablecoin dans une situation technique inconvenante, compte tenu des nombreuses avancées effectuées dans l’industrie des cryptomonnaies ces quatre dernières années.

Bien qu’il y ait certains doutes associés au lancement du nouveau stablecoin de PayPal, il existe quand même de nombreux avantages qui le rendent attrayant pour de nombreux utilisateurs à la recherche d’une nouvelle méthode de paiement. Dans l’ensemble, PYUSD représente une stablecoin prometteuse susceptible d’avoir un impact significatif et conséquent sur l’univers des cryptomonnaies. Grâce à sa capacité à éliminer la volatilité des prix et sa grande base d’utilisateurs, le nouveau projet de PayPal a toutes les chances d’entraîner une adoption généralisée des paiements basés sur les cryptomonnaies.