Joseph Kessel L’indomptable – Portrait d’un artiste fabuleux aux Éditions Steinkis

Le portrait touchant et tellement riche d’un homme aux multiples facettes, en one-shot. Disponible aux Éditions Steinkis depuis le 7 septembre 23. (+14)

Le décor :

Val d’Oise, 1975 – Un corps de ferme dans la petite commune rurale d’ Avernes …

Joseph Kessel reçoit aujourd’hui, le fils de feu, son ami. Un bien triste jour où les souvenirs se bousculent et remontent à la surface pour être écoutés. Assis dans son vieux fauteuil au milieu de ses tonnes d’œuvres, son chat sur les genoux, il commence le récit des aventures de sa vie. Aventures ayant inspiré tous ses écrits. Devant son oratoire, toute ouïe, le dictaphone commence à tourner.

L’histoire commence aux origines : la mère, jeune fille russe, de famille riche, immigrée à Montpellier. Le père, Russe également, rencontré pendant les études. Tout d’eux fuyant la Russie, les pogroms, et embrassant le droit aux études, dans un pays où les femmes peuvent étudier, et les Juifs aussi.

Puis tout naturellement, le mariage, et un départ vers l’Argentine, dans une colonie juive afin d’éviter de subir un antisémitisme déjà bien ancré à cette époque.

Pendant que Samuel Kessel …

…parcourt les routes en tant que médecin, Raïssa reste seule à la maison, prenant soin de son ventre rond.

Enfin, le voilà. Le petit Joseph pointe le bout de son nez, un hiver de 1898, dans la villa Clara. Et puis le temps passe. Et, pour la seconde fois, le ventre de Raïssa s’arrondit. Celle-ci commence à se lasser de l’Argentine, de sa vie seule pendant que son mari travaille. La solitude est finalement plus grave, que les risques encourus sur leur terre natale. Après réflexion, avec l’arrivée de son deuxième enfant, il sera plus sage d’être choyée et entourée par la famille.

Ils décident donc de retourner en Russie. Un voyage éprouvant en bateau, où la santé chaotique de Joseph, laisse entrevoir une tragédie. Mais ce petit bonhomme s’accroche, et il est encore là lorsque son frère apparaît une fois installé à Orenbourg. Un petit frère qu’il surnomme Lola. Une moitié de lui, un rapport fusionnel entre ses deux garçons, et un Joseph très attaché.

Le début d’une longue vie où déménagements, guerres, rencontres incongrues, et perte d’êtres chers vont inspirer les écrits et les œuvres de cet indomptable monsieur.

Le point sur la BD :

Un one shot aux Éditions Steinkis, en bichromie d’aquarelles, changeant de page en page, et les graphismes réalistes, mais artistiquement composés de Nicolas Otéro. Le lecteur alterne une vision de scènes de vie, de mort. Des échanges entre personnages, et des pages pleines, sortes de tableaux impactants et terriblement beaux ou pertinents.

On promène, spectateur curieux, dans cette vie riche d’événements, d’émotions, d’horreurs aussi. Judith Cohen Solal et Jonathan Hayoun dépeignent le portrait d’un homme d’action, d’aventures, de lettres, se confrontant perpétuellement à la mort, pour exister. Ressentir la vie, à l’instar de sombrer dans la tristesse. Joseph Kessel, L’indomptable, traversant les guerres, noyant son désarroi dans les bars, côtoyant des malfrats, des mafieux, des politiciens extrémistes… Subissant la dictature. L’antisémitisme à son plus haut point. Un scénario toujours au plus proche de l’Histoire afin d’en rendre toute la puissance, la gravité et comprendre l’origine de chaque œuvre écrite par Joseph Kessel.

Un tourbillon fou d’enrichissement historique, humain et pourtant modeste.

La conclusion :

Un fabuleux hommage à Joseph Kessel. L’indomptable et prodigieux humain, dont le cerveau fertile à vu pousser des créations et des œuvres littéraires incontournables. Les auteurs nous font comprendre que chaque événement de l’Histoire et, de sa propre histoire aussi, projette en lui un souffle d’écrits. Ils nous rappellent également les mauvais souvenirs, afin que nous nous n’oublions pas que Paris, la France, continue d’être un symbole des libertés humaines, un asile.

Un one shot, aux Éditions Steinkis, touchant, éprouvant et extrêmement humain. Une vie, un exemple à faire étudier dès le collège.