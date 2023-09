Rentrée – Pilot FriXion Ball Sticks

La marque incontournable de la rentrée, Pilot, complète sa gamme FriXion, avec les Ball Sticks. Un stylo stylé, moderne, fonctionnel, confort et petit prix, qui trouvera sa place dans les trousses des élèves. Des stylos qui se déclinent en une palette de douze teinte, du noir jusqu’au violet intense, en passant par un bleu turquoise.

La gamme FriXion, née en 2007, ne cesse de plaire et de se développer. Les stylos sont demandés dans les trousses, par les maîtresses, maîtres et professeurs. Ils permettent d’apprendre à écrire, par la suite, avec un stylo plume. Un outil devenu pratiquement un incontournable. L’encre s’efface facilement, grâce à la gomme qui se situe sur le bouchon.

Les nouveaux FriXion Ball Sticks offrent un style plus épuré et simple. Un stylo plus classique, sans fioritures, qui reste élégant et fonctionnel. Equipé d’une pointe bille en acier inoxydable, il permet une écriture assez fluide et douce. En effet, la pointe qui glisse sur la feuille. Pour plus de fun et de créativité, les styles présentent une palette de douze couleurs. Des teintes qui vont du noir classique, en passant par plusieurs bleus, verts, un rouge, mais aussi du violet, rose ou encore orange.

Pour s’amuser avec les mots, le graphisme, faire quelques gribouillis ou dessin, ne reste plus qu’à choisir sa couleur ! D’un simple coup de gomme, qui se trouve toujours sur le bouchon, rien n’est plus facile, que d’effacer et de recommencer. En effet, cela ne laisse aucune trace et permet de recommencer à l’infini, afin de trouver la perfection, ou les bons mots.

Pour la rentrée, les nouveaux stylos de la marque Pilot, FriXion Ball Sticks, trouveront rapidement leur place dans les trousses de tous les élèves. Le stylo reste simple et élégant. Il possède une pointe bille efficace, au tracé moyen. La gomme permet d’effacer efficacement, et sans traces, les petites et grosses erreurs !

Lien Amazon