Le fils de Pan – Ed. Sarbacane

Le fils de Pan est un album de Frabizio Dori, paru aux éditions Sarbacane, fin août 2023. Une bande dessinée dense, un conte initiatique, qui mêle le contemporain et la mythologie grecque, à travers un voyage surprenant, onirique et inquiétant à la fois.

Deux femmes, près d’une route, avec deux chaises et un brin de musique, discutent. L’une trouve qu’il y a un parfum printanier. L’autre lui rappelle qu’elles ne sont qu’à la fin du mois de février. Mais elles sont rapidement interrompues par deux hommes qui appellent un certain monsieur Eustis. Elles les interpellent, demandant d’arrêter de crier et affirmant qu’il est inutile de s’époumoner. En effet, le mec qu’ils cherchent n’est plus là ! Il est parti cet été et n’est jamais revenu. Un chat, qui était là, baille et s’en va un peu plus loin. Il se retrouve devant une baie vitrée. Derrière, une jeune femme regarde avec mélancolie une photo d’elle et de son papa. Par terre, autour d’elle, se trouvent plein de livres. Dans ses mains, elle tient un journal. Quelque temps plus tard, elle se retrouve devant un psychologue, pour savoir si son père était fou…

L’album dense se voit découpé en plusieurs parties, permettant une lecture moins intensive. Le récit est riche et curieux, mêlant le moderne avec la mythologique grecque. On suit Eustis, satyre déchu, qui se retrouve, malgré lui, baby-sitter. Il doit devenir le mentor du fils de Pan et de Séléné. Mais le satyre ne sait quoi faire de cet enfant qui doit trouver sa voix et sa spécialité divine. Un périlleux voyage débute, avec des personnages qui s’entremêlent dans cette aventure curieuse, magique et intéressante. La mythologie reste au cœur de cette bande dessinée, qui vient contraster avec la vie moderne, où les humains et leur mode de vie sont un peu moqués. Le conte initiatique reste plaisant et drôle, offrant son lot de découvertes et de rebondissements. Le dessin est plutôt rond, l’univers graphique particulier, qui offre un univers plaisant à découvrir.

Le fils de Pan est un conte initiatique, des éditions Sarbacane. Un récit dense et intéressant, qui invite à la réflexion et offre un voyage onirique captivant et amusant. Un satyre déchu va devoir déambuler, avec un enfant-dieu, pour l’aider à trouver sa spécialité divine…

