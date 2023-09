Je suis dragon – Tome 1 – Une transformation inattendue – Éditions Jungle

Je suis dragon prend racine dans des temps anciens. Le dragon était associé à une princesse magique qui pouvait décupler ses pouvoirs et sa transformation. Le but du dragon était de protéger cette princesse des chevaliers mal intentionnés. Mais, par on ne sait quelle malédiction, à notre époque, un jeune garçon commence à avoir d’étranges stigmates « dragonesque »…

Un premier tome jeunesse, où créatures mythiques se mêlent à l’adolescence au collège !!!!

Paru le 14 septembre 23 aux Éditions Jungle. (+8)

Le décor :

Une chambre d’adolescent, le matin…

Jules se réveille doucement grâce au « doux » son de son réveil matin. C’est l’heure de se préparer et de tracer au collège. La tête embuée, il commence par se brosser les dents. Lorsque, à sa grande stupéfaction, en se regardant dans le miroir, il lui semble voir quelque chose de bizarre dans son œil gauche. Il hurle de frayeur : son œil est jaune, avec une pupille plutôt pas mal allongée !!!!

Mais, ouf, ce n’était que son imagination. Car, après avoir mieux regardé dans le miroir, les yeux bien ouverts, tout est normal.

Il se dirige vers son lit pour reprendre son souffle, encore effrayé par sa vision d’horreur. Son bras le démange fortement. Et c’est à présent une drôle d’allergie qu’il constate sur son bras. Sa peau est toute bizarre sur une petite partie… Il hurle une nouvelle fois !!! Réalité, mal réveillé, il ne sait plus ce qu’il se passe.

Deux minutes pour remettre les « pieds sur terre » en attendant sa mère, depuis la cuisine, lui seriner que le collège l’attend et qu’elle espère qu’il ne hurle pas en jouant à sa console !!!!

Hébété, mais finalement habillé, il descend la rejoindre afin de petit-déjeuner. Et lorsque son père, également assis à la table, remarque son état fébrile, il préfère ne rien dire, et se précipite dehors pour partir en cours ….

Le début d’une journée étrange, et de futurs grands changements dans sa vie !!!

Le point sur la BD :

Toi aussi, au collège, tout le monde te trouve bizarre, effacé, looser ??? C’est exactement ce que ressent tous les jours le protagoniste principal inventé par Adrien Thomas dans Je suis dragon, aux Éditions Jungle !!! Mais, ne t’inquiètes pas ! Tu vas bientôt avoir ton heure de gloire et de vengeance !!!!

Le scénariste invente toute une histoire, en confrontant des légendes anciennes, et des créatures magiques, à la réalité de nos jours. Le parallèle est assez amusant, car inattendu, mais il est clair, que les ados en souffrance au collège seraient ravis d’obtenir ce qu’obtient le jeune Jules. Parfait, pour s’identifier au personnage principal, et constater la tournure des événements, avec une touche d’humour !!! On parle d’amitiés, des vraies, pour faire la différence avec des gens qui te rabaissent au lieu de t’épauler, et les VRAIS qui sont toujours là pour toi !!! ​Ça parle aussi de familles et de générations, de communications shuntées par tous les parasites extérieurs à la famille : problématiques adolescentes, jeux vidéo, collèges ….. Le tout, confronté à un temps bien révolu : le moyen-âge et ses légendaires créatures, ainsi que beaucoup de fantasy !!! La magie opère sous les crayons de Maureen Casulli, dont le style graphique change en fonction des différents événements subis par le jeune adolescent.

La conclusion :

Un premier tome d’une série jeunesse médiéval fantasy/temps modernes, à la fois amusante et mystérieuse !! Je suis Dragon aux Éditions Jungle promet de sacrées aventures avec ce mix, passé/légendes, présent/adolescence, et on l’espère, un récit initiateur pour ce jeune homme qui n’a pas confiance en lui, mais qui va sûrement très vite retrouver la foi !!!!!

Une belle revanche pour lui !