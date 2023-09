Biotherm – L’Eau Vitaminée aux notes d’agrumes : Un régal !

Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter l’Eau de soin Vitaminée de Biotherm que j’ai eu le plaisir de découvrir récemment. Formulée aux essences naturelles d’agrumes, elle apporte ce petit quelque chose de fraîcheur qui peut nous manquer lors de la saison automnale, elle est merveilleuse !

Biotherm est une marque qui me suit depuis plusieurs années. Je ne manque jamais une occasion de vous en parler, car les soins qu’elle propose sont divins en termes de texture et de sensorialité. Son expertise est poussée, ce qui lui permet de créer des produits efficaces, grâce notamment à des formulations minimalistes de pointe. De plus en plus concernée par l’environnement, les soins qu’elle propose sont respectueux de la vie aquatique. Ce qui explique la naissance du programme Water Lovers en 2022, qui s’évertue à minimiser l’empreinte environnementale sur l’eau et les écosystèmes aquatiques, pour offrir un avenir meilleur aux océans.

D’ailleurs, si vous avez envie d’en savoir un peu plus sur la marque, n’hésitez pas à vous rendre ICI pour découvrir mes précédents articles.

La culte et intemporelle Eau Vitaminée de Biotherm

L’eau Vitaminée de Biotherm fait partie des produits phare de la marque. Des femmes l’utilisent depuis de nombreuses années, car elles la trouvent discrète, mais suffisamment pétillante pour qu’on la remarque. Elle rejoint deux autres eaux parfumées proposées par Biotherm, à savoir L’eau Pure et L’eau d’Énergie. La première est enrichie en huiles essentielles de sauge, de citron vert et de kiwi. Plus énergisante, la seconde est un joyeux mélange de pulpe d’orange, mandarine, physalis, citron, pulpe d’abricot, jasmin frais et cyclamen.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’elles sont toutes les 3 fabriquées en France, on valide !

Si je devais définir l’eau Vitaminée de Biotherm, je dirais « fraîcheur ». Lorsque je l’ai vaporisé sur ma peau la première fois, j’ai ressenti comme une bouffée d’air frais. Et on doit cela aux agrumes, le pamplemousse et l’orange, qui ressortent clairement. Pour mon plus grand bonheur, car j’en raffole, le jasmin rejoint la formule. Il apporte ce petit quelque chose de capiteux, presque sensuel à l’ensemble. Enfin, le patchouli apporte une petite touche boisée qui se mélange à merveille aux notes fruitées et fleuries.

Dans le détail, voici les notes olfactives :

1 – NOTES DE TÊTE : Pamplemousse, Orange, Petit Grain, Menthe

2 – NOTES DE CŒUR : Jasmin, Freesia, Lys Blanc

3 – NOTES DE FOND : Patchouli, Mousse Crystal, Muscs Blancs

Son flacon, simple et épuré, laisse entrevoir la couleur de l’eau, une couleur jaune intense. Côté tenue, je conseille vraiment de préparer votre peau au préalable, avec une crème hydratante par exemple. En effet, l’eau parfumée tient bien mieux. Et si comme moi, vous aimez parfumer vos vêtements pour en profiter toute la journée, n’hésitez pas à en vaporiser sur les ourlets.

Je comprends mieux pourquoi l’Eau Vitaminée de Biotherm a autant de succès. Elle fait partie de ces eaux/lotions pour le corps qui apportent une bonne dose de réconfort. Son odeur de propre est vivifiante, elle plaira aux femmes discrètes et élégantes. N’hésitez pas à vous la procurer sur le site en ligne de Biotherm.