Emmy et les derniers Elfes – Enchantement aux Éditions Jungle

Emmy, une jeune fille mi-humaine, mi-elfe, voit son destin changé, lorsqu’elle apprend l’existence d’un demi-frère disparu !!! Une information capitale que ses parents lui délivre un peu tard, quand ce fameux inconnu débarque pour bousculer son quotidien !!! Et qu’il faut rechercher les derniers elfes réfugiés sur Terre !

Emmy et les derniers Elfes, la terre d’asile, un premier tome enchanteur aux illustrations magnifiques.

À retrouver dans la collection Chimères des Éditions Jungle depuis le 21 Septembre 23 ! (+10)

Le décor :

Une charmante maison au milieu de la verdure…

Tandis que sa mère elfique confectionne des bijoux superbes, dans la serre attenante à la maison, Emmy tente une demande particulière. Ce soir, Zoé, son amie, l’a invitée à dormir. Le problème, c’est qu’elle a eu un 2 en maths. Et que même devant ses démonstrations « d’hypnotiseuse de serpent » , sa mère refuse catégoriquement.

La jeune fille est totalement contrariée. Mais, déjà, la voisine vient chercher sa commande. Emmy tente une nouvelle fois de parlementer avec sa mère, la délivrance de la commande contre la soirée chez Zoé. C’est peine perdue !!! Elle quitte la pièce, en bousculant son père qui venait prendre quelques nouvelles. Puis, une fois sortie, elle espionne leur conversation. Dans l’espoir que son père puisse acter en son sens pour la sortie. Mais ce qu’elle entend ne va pas du tout lui plaire.

Car, au lieu de parler de son problème, elle apprend l’existence d’un demi-frère !!!! Avant de se réfugier sur Terre, suite à une terrible guerre contre les Elfes Noirs, sa propre mère était mariée avec un elfe, et a eu un petit garçon : Evan. Malheureusement décédé dans le désastre.

Une information qu’elle a bien du mal à digérer, non seulement, car ses parents le lui ont caché pendant des années. Mais aussi, peu de temps après, lorsqu’elle casse le bracelet de protection créé par sa mère, elle a la grande surprise de s’apercevoir qu’elle a le don de se transformer en louve. Et de rencontrer son frère, échappé des geôles des Elfes Noirs, arrivant comme par enchantement d’un portail dimensionnel, dans leur monde…

Le point sur la BD :

Un premier tome d’Emmy et les derniers Elfes, où Carbone et Véronique Barrau, nous expliquent les bases de leur récit, en faisant appel à notre imaginaire ! Les tenants et aboutissants d’une guerre Elfique passée. La vie dans le présent. Puis, elles nous embarquent dans une sombre histoire de vengeance !!!! L’univers moderne et actuel est particulièrement beau, avec des illustrations d’une douceur et d’une beauté enchanteresse, qu’Hortense Pien anime. Le lecteur alterne entre monde fantasy, merveilleusement bien représenté. Et bonheur d’enfants qui se retrouvent et découvrent peu à peu leurs pouvoirs. Conflits familiaux, naïveté enfantine font partie de ce récit initiatique prometteur, nous menant vers un conflit dépassant la candeur et la quiétude du présent. Le titre du tome 2 à paraître aux Éditions Jungle également, prévient la suite des événements : un royaume à reconquérir, nous laissant penser que la guerre jadis entamée, va probablement revenir d’actualité.

La conclusion :

Emmy et les derniers Elfes aux Éditions Jungle envoûte par la délicatesse de ses illustrations. Et intrigue par ce combat à la fois intrafamilial et extra-ethnie (de légende). On passe vite des présentations à l’action, promettant un futur complexe pour ses protagonistes !!! Entrainez-vous au combat, il va sûrement y avoir encore plus d’aventure et de drames dans le prochain tome !!! On y sera !