Teenage Mutant Ninja Turtles Reborn – Renaissance

Renaissance est le premier tome de la nouvelle série Teenage Mutant Ninja Turtles, des éditions Hi Comics. Un comic de Sophie Campbell, paru fin août 2023

New York est divisée en différentes zones, cela depuis qu’Ole Hob a provoqué la mutation d’une partie de la population. Pour contrecarrer les projets apocalyptiques de Kitsune, Maître Splinter a perdu la vie… Ses quatre fils ont pleuré sur sa dépouille. Après l’enterrement, Raphaël a été le premier à quitter la fratrie, laissant son bandeau rouge, derrière lui. Suite aux récents évènements, le maire présente les faits à la population. L’agent mutagène est aéroporté, mais l’ampleur de sa zone de diffusion reste inconnue. Actuellement, sans réellement de précision, il y aurait entre plusieurs centaines et plus de trois mille mutants. Le phénomène représenterait une menace pour le reste du pays. Aussi, le gouvernement fédéral a décrété la construction d’un mur de confinement. La zone de Manhattan se trouve donc en quarantaine. Personne ne peut en sortir, et personne ne peut y rentrer !

Six mois plus tard, les quatre frères tortues et leur sœur d’adoption, ne se voient plus, ne parlent plus… Chacun semble faire son deuil différemment. Raphaël erre dans les rues, tentant d’y mettre en un d’ordre. Léonardo se réfugie dans une serre, où il tente peut-être de se retrouver. Michelangelo n’est plus du tout le même, il reste meurtri, ne côtoyant qu’un chat… Jennika enchaîne les allers et retours entre la ferme et la ville, essayant de trouver sa place et sa voie. Même si trois d’entre eux sont à la ferme et se croisent, rien ne paraît et tout le monde s’éviter. Donatello quitte ce lieu silencieux pour tenter de retrouver April, qui semble bosser énormément.

La bande dessinée est touchante, émouvante et captivante. Le récit invite à retrouver les tortues ninja, dans une intrigue maîtrisée et bien découpée. Le deuil prend du temps et chacune des tortues tentent de remonter cette douloureuse pente difficilement. Elles sont séparées, plus aucun lien ne semble les réunir. Heureusement, un coup du sort et l’entraide vont les réunir, pour le plus grand plaisir des lecteurs et fans. Il y a un peu d’action, beaucoup d’émotions, dans ce premier tome qui laisse entrevoir quelques ombres et prochains combats. L’album se termine avec une galerie d’illustrations magnifiques. Le dessin est dynamique, tout en restant rond et doux, offrant un bel univers à découvrir.

Renaissance est le premier tome de la nouvelle série Teenage Mutant Ninja Turtles, des éditions Hi Comics. Un superbe album qui sonne la renaissance des tortues ninja, qui vont faire leur deuil et se retrouver enfin, pour une nouvelle ère passionnante qui s’annonce.

