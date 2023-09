Les bookmakers les plus prisés sur les paris sportifs en ligne : Notre avis

Parimatch, Parions Sport, Winamax, Unibet, etc., les amateurs de paris sportifs en ligne disposent aujourd’hui d’une pléthore de bookmakers. Retrouvez ici notre avis pour un choix optimal.

Parimatch, le pari sportif en ligne le plus apprécié actuellement

Avec plus de 269,6 millions de visiteurs ces trois derniers mois, Parimatch est le bookmaker le plus prisé actuellement par les vrais parieurs qui suivent toujours toute l’actualité du foot mondial avant de parier. Une popularité qui peut être associée aux diverses offres de l’établissement de jeux d’origine russe. Doté d’un site web qui fait peau neuve, le bookmaker se démarque par son design soigné et son interface intuitive.

De plus, le processus d’inscription est très simple. Après avoir cliqué sur le bouton « JOIN NOW », l’utilisateur renseigne ses informations personnelles :

Son numéro de téléphone ;

Sa date de naissance ;

La devise du compte ;

Son mot de passe.

Ensuite, il accepte les conditions générales d’utilisation et la politique de confidentialité en cochant les cases dédiées. Enfin, il clique sur « JOIN NOW ». C’est simple !

Pour le premier dépôt, c’est 150 % de bonus qui sont offerts. Le montant minimum de dépôt est fixé à 5 € et le maximum à 1500 €. Le dépôt peut être effectué avec pas moins de cinq moyens de paiement, dont la cryptomonnaie (Bitcoin).

Pour finir, Parimatch propose une version mobile qui permet aux utilisateurs mobiles de l’utiliser facilement et partout. Si sa fiabilité n’est plus à remettre en cause, c’est parce que l’opérateur possède un service client réactif. Ce qui renforce sa réputation et son sérieux sur le marché des paris sportifs en ligne.

Avec ses offres de paris et de jeux de hasard exceptionnels, Parimatch mérite bien la tête de notre classement.

Parions Sport, l’opérateur de paris sportif en ligne privilégié des Français

Parions Sport est un opérateur de paris sportifs en ligne qui se distingue particulièrement sur le marché français. Filiale de la FDJ (Française des jeux), le bookmaker est réputé pour sa fiabilité et la sécurité de son site internet.

Les utilisateurs peuvent s’assurer que leurs données personnelles se trouvent entre de bonnes mains. Tout comme tout bookmaker sérieux, l’établissement de jeux français détient une licence. Ce qui lui permet de mener en toute légalité son activité.

En ce qui concerne les sports proposés, l’opérateur de jeux français n’a pas hésité à mettre en avant les sports phares en France. Du football au rugby en passant par le basketball, son catalogue est très bien enrichi. Les cotes proposées sont très intéressantes, avec la possibilité de parier en direct. Les utilisateurs peuvent donc prendre des décisions éclairées, basées sur le déroulement du match. Durant toute l’année, le bookmaker propose divers bonus et offres promotionnelles.

Néanmoins, certains utilisateurs se plaignent de la complexité de l’interface du site web de l’établissement. Il semble complexe à utiliser et peu convivial. En outre, Parions Sport se concentre principalement sur le marché français. Il propose des fonctionnalités et des sports qui sont plus connus en France qu’ailleurs. Autrement dit, il ne convient pas à tous les parieurs en ligne. Une restriction qui briserait le rêve des utilisateurs de ces pays.

Winamax, le bookmaker des néophytes

Winamax est un bookmaker qui convient parfaitement aux parieurs néophytes. La facilité de prise en main est ce qui caractérise le mieux ce site de paris sportif en ligne. Interface intuitive, design soigneux, etc., Winamax simplifie la vie aux débutants. Fini les découragements et les prises de tête incessantes. Tout le monde peut explorer délicatement chacune des fonctionnalités proposées.

Winamax propose actuellement une diversité de sports, même si son service de départ est le poker en ligne. Sur chaque nouveau dépôt, il offre un bonus de bienvenue de 100 %. Par exemple, en déposant 100 €, vous bénéficiez d’un bonus de 100 € supplémentaires. Beaucoup d’autres avantages sont accordés aux parieurs tout au long de l’année, notamment les frais de dépôt et de retrait qui sont offerts.

Enfin, même si la plateforme de jeux en ligne propose des cotes compétitives, son service client serait léger. De nombreux utilisateurs ont souligné cet aspect très important. Ils ne bénéficient pas d’une prise en charge automatique lorsqu’ils contactent le service client de l’opérateur. Chez Winamax, il n’y a ni possibilité de contacter le service client par téléphone ou par messagerie automatique. Seulement les mails sont proposés.

Unibet, un autre site de paris sportifs en ligne toujours au top

Depuis plus d’une décennie, Unibet ne s’éloigne plus du top 5 des meilleurs bookmakers en ligne. Une prouesse qui n’est pas uniquement associée à sa fiabilité. L’établissement de jeux sait aussi proposer des offres irrésistibles, ce qui lui apporte quotidiennement de nouveaux inscrits. Il offre jusqu’à 100 € de bonus pour les nouveaux utilisateurs. Unibet est connue pour ses cotes très compétitives en football, en tennis et en basketball.

Le comble est que les utilisateurs peuvent placer plusieurs mises sur un seul match. Les paris en direct restent par ailleurs très intéressants sur Unibet. Il est fluide et attractif. L’entreprise diffuse en streaming des matchs de football de grands championnats comme la Liga, la Bundesliga ou encore la Série A. Vous ferez certainement une très belle expérience en faisant confiance à ce bookmaker.

Toutefois, la limite de gain fixée semble petite (100 000 €), comparativement à d’autres concurrents qui vont jusqu’à 200 000 €. Ce plafond est ramené à 50 000 € s’il s’agit d’un sport comme le basket ou tennis. Pour finir, Unibet ne propose pas de Fantasy League.