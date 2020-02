Bonifacio : son histoire et ses curiosités

Bonifacio est une belle station balnéaire riche en histoires. Avec ses monuments millénaires et ses milliers de toits perchés sur la falaise, cette ville emblématique de la Corse est idéale pour s’évader pendant quelques jours.

Bonifacio et ses lieux historiques

Située dans la circonscription départementale au sud de la Corse, la commune de Bonifacio s’établit sur un plateau rocheux de granite s’élevant jusqu’à 80 mètres au niveau de la mer. Depuis le néolithique, le site a été déjà occupé. En témoignent les découvertes archéologiques de squelettes datées de plus de 7000 ans av. J.-C. par François de Lafranchini et Michel Claude Weiss.

De la période antique pour atteindre notre époque, différentes guerres et occupations n’ont cessé de façonner cet endroit pour donner ainsi naissance à de nombreux édifices comme la fameuse citadelle de Bonifacio. Cette dernière a été construite au 12e siècle. D’ouvrage militaire à l’origine, cette forteresse figure dans le patrimoine historique français.

Les différentes bâtisses comme les églises et les couvents, témoins d’un autre temps, sont également des lieux de visites de choix. Parmi eux, le site de l’Ermitage de la Trinité vaut le détour, avec la grande croix qui y culmine à 219 mètres. Lieu historique, mais toujours vibrant d’activité, trois grands pèlerinages s’y déroulent périodiquement chaque année.

Désireux de faire une immersion dans les mœurs et couleurs locales ? De nombreux hôtels sont à votre disposition pour résider à Bonifacio. Ils vous ouvrent leurs portes pour vous accueillir afin de vous faire découvrir la culture locale. Le long du port, les nombreuses spécialités qui sont proposées dans les restaurants et cafés feront certainement votre bonheur. Durant votre passage dans cette jolie commune, n’hésitez pas à goûter aux fameuses langoustes rouges de la région, ainsi que les fromages ou encore les vins de la région.

Découvrir Bonifacio depuis la mer

Placé entre mer et maquis, Bonifacio est comme un musée vivant. En témoigne par exemple l’escalier du Roy Aragon, un ouvrage de grande beauté qui a été taillé à main d’homme. Du haut de ses 187 marches, une vue spectaculaire sur la mer se présentera à vous.

De plus, Bonifacio possède un grand port qui sert de départ à de nombreux plaisanciers. Activité incontournable pour parfaire votre séjour, faites une location bateau Bonifacio et profitez des balades en mer pour découvrir les îles et les grottes environnantes. Les îles de Lavezzu, Cavallo, Piana ou encore Ratino sont des destinations très prisées avec leurs plages de sable fin et leurs eaux cristallines. La beauté de la cité des falaises est plus accentuée, vue de la mer. D’ailleurs, de nombreuses compagnies proposent des sorties pour ce faire. Pour les adeptes de la mouille, il est faisable de faire de la voile ou de la plongée sur place. Il y a également la possibilité de faire du snorkeling.

Nichée sur la falaise, Bonifacio est une ville fascinante qui ne vous laissera pas indifférent. Ce qui fait d’elle une destination par excellence en Corse. Osez sauter le pas !