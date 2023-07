Bordeau Chesnel : nouvelle recette avec -25% de sel en moins !

Des soirées gourmandes aux brunchs dominicaux, rien ne fait chavirer les papilles autant qu’une généreuse tartine de rillettes. Aujourd’hui, les maîtres charcutiers de Bordeau Chesnel montent le ton avec une nouvelle recette de rillettes de porc qui va, à coup sûr, révolutionner nos apéros. La recette est revisitée avec un ingrédient de moins : le sel, qui voit sa présence réduite de 25% !

Les rillettes Bordeau Chesnel, c’est avant tout une histoire de savoir-faire français. La nouvelle recette continue de mettre à l’honneur le porc français de la démarche de développement durable « Nos Valeurs Partagées », mais elle fait surtout une promesse : celle d’une gourmandise plus saine.

La viande, toujours soigneusement sélectionnée, est confite pendant 5 heures selon la méthode traditionnelle. Résultat ? Des rillettes au goût authentique, aussi délicieuses que savoureuses, qui révèlent une texture fondante sans égal. Mais la vraie nouveauté, c’est l’utilisation modérée du sel de Camargue, réduisant ainsi sa présence de 25%. Voilà une avancée qui va ravir les amateurs de charcuterie qui surveillent leur consommation de sel !

Les nouvelles rillettes Bordeau Chesnel : Saveur maximale, Sel minimal !

Et comme chez Bordeau Chesnel, le goût ne fait pas tout, on retrouve également dans ces rillettes une recette simple, sans graisse ajoutée autre que celle naturellement présente dans la viande. De quoi déculpabiliser à chaque bouchée !

Ces rillettes de porc Bordeau Chesnel à -25% de sel allient ainsi plaisir et santé. Elles s’affirment comme le choix idéal pour tous ceux qui ne veulent pas faire de compromis entre gourmandise et équilibre alimentaire. En tout cas, chez nous, le pot n’a pas fait long feu … !

Alors, que vous soyez fan de charcuterie depuis toujours ou que vous cherchiez simplement à varier vos tartines, laissez-vous séduire par cette nouveauté. Les rillettes de porc Bordeau Chesnel à -25% de sel, c’est le goût franc et authentique du terroir français, mais avec une pointe de modernité et de santé en plus. Savoureuses, délicieuses et à dévorer sans faim, elles vont assurément élever votre prochain apéro au rang d’expérience gastronomique.

Bordeau Chesnel ne cesse de se réinventer pour votre plaisir et c’est bien ce qu’elle fait avec ces nouvelles rillettes à -25% de sel. Voici une belle occasion de revisiter un classique de la charcuterie française en mode « light » ! Essayez-les, elles vont vous surprendre, et votre balance aussi !

Plus d’infos sur Bordeau Chesnel : https://www.bordeau-chesnel.com/