Calendrier de l’Avent Une Petite Mousse 2023

Que les BeerLover’s se rassurent, Une petite Mousse propose bien un calendrier de l’Avent pour 2023. Chanceux, nous l’avons eu entre les mains, et croyez-nous sur parole, il vaut le détour ! Prêts à déguster 24 bières artisanales complètement inédites ? Installez-vous confortablement, on vous dit tout !

Et si on s’offrait un slalom de dégustations ?

Avec son calendrier de l’Avent des Meilleures Bières, Une Petite Mousse nous embarque au cœur d’une ambiance hivernale chaleureuse, lors de vacances en famille dans une station de ski. Les amateurs de bière vont apprécier chaque détail présent sur le calendrier et plongeront en plein cœur de la magie de Noël : l’intérieur d’un chalet douillet avec cette cheminée, et ce sapin décoré qui attend sagement l’arrivée du Père Noël. Sans oublier les nombreuses illustrations qui rappellent le thème : les montagnes enneigées, un lac gelé, des paires de ski, des télécabines, etc.

24 bières artisanales, brassées et inédites : qui dit mieux ?

Derrière Une Petite Mousse, une équipe de passionnés qui s’investit à fond pour sélectionner de délicieuses bières inédites chaque mois sous forme de box à déguster. Et à l’occasion des fêtes de fin d’année, la marque propose toujours un calendrier de l’Avent unique en son genre. Cela permet aux anciens abonnés de déguster des nouveautés, quant aux récents arrivés, ils seront surpris de découvrir en exclusivité des bières non-connues du grand public.

Et cette année, ils vont se laisser porter par une expérience hors du commun, puisque chaque bière présente dans le calendrier de l’Avent n’a jamais été bue !

Sans trop en révéler, le calendrier de l’Avent est composé de 24 cases à ouvrir durant tout le mois de décembre. Chaque case renferme une bière artisanale, essentiellement française, quelques-unes sont également étrangères. Les saveurs sont plus originales que classiques, un peu comme un challenge, celui de continuer à surprendre les amateurs de bière. Et à qui doit-on cela ? Hé bien à Charlotte, une talentueuse biérologue, experte en analyse sensorielle de la maison Une Petite Mousse, qui n’a pas hésité à remonter ses manches pour sélectionner ce qui se fait de meilleur !

Et bien sûr, Une Petite Mousse continue d’amuser et d’éduquer les amateurs de bière à la dégustation. C’est notamment le cas ici, puisque les clients pourront scanner chaque code-barres pour discuter des bières qu’ils dégustent avec d’autres passionnés. Soit interagir, et on trouve l’idée géniale !

Amateurs ou novices, Le calendrier de l’Avent Une Petite Mousse 2023 va forcément vous surprendre. Vous aurez le choix de déguster votre bière seul ou entre amis. Et pas dans n’importe quel verre ! Une Petite Mousse a justement cité tous les verres dans lesquels il est possible de déguster une bière au dos du calendrier. N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil !