Cet été, on équipe nos Kids chez Décathlon !

L’été est là, les vacances approchent, et on en est déjà à penser à nos prochaines activités, que ce soit en mer ou en montagne. Et plus encore au matériel que l’on doit acheter, notamment pour nos kids. Spontanément, on pense à l’enseigne Décathlon qui fait partie de ces valeurs sûres pour bon nombre d’entre nous et depuis plusieurs années.

Décathlon : le passage obligé avant de partir en vacances

Décathlon reste une référence en termes d’équipements sportifs en tout genre et pour toute la famille. Aujourd’hui, nous avions envie de nos focaliser sur nos kids, et de vous présenter une liste d’indispensables à glisser dans leur valise cet été.

Qui dit été, dit baignades. Soit, un besoin de s’équiper du nécessaire pour qu’ils puissent s’éclater dans l’eau en toute sécurité. Et Décathlon possède un choix assez vaste de maillots de bain anti-uv, ce qui a toute son importance lorsqu’on sait à quel point la peau des enfants est fragile. Nous vous conseillons d’ailleurs le « T-shirt anti uv manches longues » qui conviendra très bien aux bébés comme aux plus grands jusqu’à l’âge de 4-5 ans. La marque propose aussi des combinaisons de natation très réussies, pour encore plus de protection. Ou encore des slips et boxers de bain, des maillots de bain 2 pièces, etc.

Et l’esthétisme dans tout ça ?

Les équipements proposés par Décathlon via sa propre marque Nabaiji sont tendances. Les couleurs sont suffisamment variées pour que parents et enfants trouvent leur bonheur, les flocages également, notamment pour les plus petits. Il n’y a qu’à voir l’exemple de ce maillot de bain une pièce muni d’une jupette absolument adorable, qui en fait une pièce originale et tendance.

Sans oublier l’engagement de Décathlon pour le respect de l’environnement : réparation, réutilisation et recyclage de ses produits.

À la piscine comme à la mer : jamais sans mes brassards !

Et c’est également le cas avec tous les autres équipements indispensables pour leur sécurité, que ce soit les brassards, les bouées, ou encore les brassards-ceinture évolutifs que nous avons eu l’occasion de tester. Ils ont bien été pensés, pratiques à enfiler, parfaits donc pour les plus petits qui feraient leurs premiers pas dans l’eau. Ils auront cette impression de flotter en toute sécurité, rassurant donc pour les parents qui pourront les guider à leur guise. Et quand ils seront prêts, et que leur âge le permettra, ils n’auront qu’à laisser tomber la ceinture et profiter pleinement avec les brassards.

Tout ce qu’il faut pour une journée à la mer ?

Et pour les kids qui auront la chance d’aller à la mer cet été, on n’oublie surtout pas le chapeau, la casquette basique ou anti-uv, les ponchos de bain, les chaussures de plage, les tongs, les claquettes, les sandales. Sans oublier les lunettes de soleil, et bien sûr la crème solaire (voir tous nos articles ICI).

Et pour nos kids qui partiraient à la montagne ?

Qui dit montagne, dit souvent randonnées. Cela demande aussi son lot de protection. N’hésitez pas à découvrir ce que propose Décathlon pour cette activité en vous rendant sur le site officiel.

Au programme, un large choix de produits à des prix compétitifs, dans toutes les catégories, on adore !

Et pour les enfants qui ne partiraient pas en vacances cet été, Décathlon propose des activités super sympas. Des jeux dits d’intérieur qui pourront tout à fait convenir à l’extérieur, dans le jardin. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, restez connectés, nous revenons très vite avec un article dédié.

Décathlon est et restera l’enseigne référente des familles, notamment pour tout ce qui est activités sportives : vélo, alpinisme, baby foot, baby gym, baseball, fitness, football, hockey, marche, natation, pêche, roller, squash, surf, etc.