Les Omniscients – Affrontements

Affrontements est le quatrième tome de la série d’aventure Les Omniscients, des éditions Le Lombard, paru en juin 2023. Une bande dessinée de Vincent Dugomier et Renata Castellani, qui présente le début d’un nouveau cycle, avec deux groupes d’adolescents, prêts à se confronter.

Sur un écran géant, la nouvelle présidente des Etats-Unis interpelle tout le monde et remercie. Elle explique qu’elle sait que tout le monde n’a pas voté pour sa candidature. Elle sait, également, qu’il y a des déçus dans la foule. Mais elle promet qu’elle sera une présidente de toutes les Amériques et de tous les américains. Derrière la foule et devant le grand écran, les cinq adolescents restent ravis. James pense qu’ils vivent une grande première, et que cela est historique ! Jessica est émue, elle trouve cela impressionnant. Albert sourit, mais rappelle à tous qu’ils n’étaient pas venus pour ça ! Il les amène dans Central Park où ils peuvent admirer tranquillement la porte d’entrée de Tazmèdia. En effet, la porte de l’ancienne cité Tazmède a été remise sur pied. Ils parlent brièvement de cette civilisation inconnue et disparue…

Les Omniscients et les Iconoclastes vont devoir continuer à s’affronter, afin que les dieux puissent les départager. Pour cela, ils ont imaginé plusieurs défis qui les attendent, afin de savoir ce qu’il en sera du pouvoir absolu… Dans leur confrontation, à rechercher des pièces majeures sur le site de fouilles de Tazmèdia, Ambèr et Jimmy vont faire de nombreuses découvertes… Des éléments qui vont permettre d’en savoir plus sur cette civilisation, mais pas forcément sur ce qu’attendent les dieux… La bande dessinée reste dynamique, avec ces recherches qui permettent d’en apprendre plus, la confrontation amusante, qui offre du suspense et de la compétition. Quelques retrouvailles en famille et avec les agents du Service Secret offrent quelques rebondissements. Le récit est surprenant, fantastique et mystique, avec toujours quelques instants d’humour. Le dessin reste dynamique et plaisant, avec un trait semi-réaliste.

Affrontements est le quatrième tome de la série jeunesse Les Omniscients, des éditions Le Lombard. Un album qui débute un nouveau cycle, dans lequel les dieux vont se faire affronter les Omniscients et les Iconoclastes, à travers des défis surprenants, intéressants.

