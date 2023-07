Cherche et trouve – L’arme du crime

L’arme du crime est un grand album de cherche et trouve, paru aux éditions 404, en avril 2023. Un livre de Nicolas Lozzi et Delius, qui propose aux jeunes lecteurs, petits et grands, de retrouver quelques indices sur des scènes de crimes, inspirées des romans d’Agatha Christie.

C’est avec une grand scène de crime, sur une double page, dans le manoir Stylé, que débutent les enquêtes. Un encadré vient présenter l’ambiance, l’époque, le théâtre du crime et la morte. Des éléments révèlent quelques personnages et indices, écrits en gras, qui sont à retrouver dans la scène. Ainsi, six objets, preuves, sont à retrouver dans la scène pleine de détails. La double page suivante présente une autre affaire, qui met au défi le célèbre enquêteur Achille Carrott. En effet, un assassin envoie des lettres au détective, annonçant des crimes qui adviennent affectivement aux lieux et dates annoncés.

Le grand album de cherche et trouve plaira autant aux jeunes lecteurs qu’aux plus grands et adultes. L’univers, inspiré des romans d’Agatha Christie, fascine autant et fait mouche ici ! En effet, à chaque double page, une grande illustration pleine de détails invite à observer. Un paragraphe propose également de découvrir ce qui se trame, avec la scène de crime présentée. Les éléments à retrouver restent écrits en gras, pour mieux les retrouver et éviter une relecture. Les textes sont assez complets pour ne pas simplement lister les éléments à retrouver, mais pour s’immerger rapidement et facilement dans chaque enquête. Les solutions sont à retrouver à la fin de l’ouvrage. Le graphisme se veut moderne, avec un trait assez strict, un choix de couleurs, pour un effet rétro qui peut plaire.

Cherche et trouve – L’art du crime est un grand album, un livre-jeu, des éditions 404. Un ouvrage original qui propose de retrouver 19 planches illustrées, inspirées des romans d’Agatha Christie, pour suivre un célèbre détective et résoudre des mystères, en retrouvant des éléments cachés.

