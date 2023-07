MIF – Le Salon Expo du Made in France du 9 au 12 novembre 2023 – Paris

Partagez





Le Salon Made in France (MIF) est un rendez-vous incontournable pour les consommateurs comme pour tous les acteurs de l’industrie française. Cet événement permettra de célébrer l’excellence du savoir-faire français, de découvrir les dernières innovations et de promouvoir la richesse culturelle du pays, sans oublier la préparation des cadeaux de Noël. Préparez-vous à vivre une expérience unique au cœur de l’authenticité et du talent “Made in France” lors du MIF Novembre 2023 à la Porte de Versailles.

SALON EXPO DU MADE IN FRANCE

Du 9 au 12 novembre 2023 à Porte de Versailles – Paris

Le Salon Made in France est un événement emblématique qui célèbre le génie créatif et l’excellence des produits fabriqués en France. Cet événement annuel vise à promouvoir et à soutenir l’industrie française, tout en mettant en valeur la richesse de son patrimoine culturel. Le MIF rassemble une variété d’acteurs économiques, des petites entreprises familiales aux grands groupes, créant une dynamique de réseau unique propice aux échanges et aux opportunités commerciales.

Honneur au savoir-faire Français

Au MIF Novembre 2023, une multitude de secteurs clés de l’économie française seront mis en avant, notamment :

Agroalimentaire : La gastronomie française est mondialement reconnue, et le MIF mettra en valeur les produits du terroir, les vins, les fromages, les confiseries et bien d’autres délices qui font la fierté de la France. Mode et Textile : Le secteur de la mode française est synonyme d’élégance et de raffinement. Le MIF présentera les dernières collections de créateurs, ainsi que les savoir-faire artisanaux qui contribuent à la renommée de la mode made in France. Technologies et Innovations : Le MIF mettra en évidence les avancées technologiques et les innovations dans divers domaines tels que la santé, les transports, l’énergie, et les objets connectés, démontrant ainsi le potentiel d’innovation de la France. Artisanat et Design : Les artisans français sont réputés pour leur maîtrise des métiers d’art, alliant tradition et modernité. Le MIF valorisera les métiers d’artisanat et de design, soulignant leur contribution à la diversité culturelle de la France.

Le Salon Made in France (MIF) offre également de nombreuses opportunités pour les participants :

Rencontres B2B : Les entreprises auront l’occasion de rencontrer des partenaires potentiels, d’établir des relations commerciales et de développer leur réseau professionnel. Visibilité Médiatique : Le MIF est un événement médiatisé, offrant une visibilité accrue aux exposants et aux produits, permettant ainsi d’attirer l’attention des médias et des consommateurs. Prospection de Marchés : Le MIF attire des visiteurs internationaux, offrant ainsi aux entreprises l’opportunité de prospecter de nouveaux marchés à l’étranger. Promotion de l’Identité Française : Pour les exposants, le MIF est une occasion de promouvoir l’image de marque “Made in France” et de valoriser le patrimoine culturel et l’artisanat du pays.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Du 9 au 12 novembre 2023 au Pavillon 3 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles – Paris

Tarifs : gratuit en pré-inscription – 10 euros sur place (remboursés au 1er achat)

