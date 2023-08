Cigarette électronique : plus de 3,5 millions de vapoteurs en France

La cigarette électronique a gagné en popularité de manière exponentielle ces dernières années en France. Avec plus de 3,5 millions de vapoteurs dans le pays, cette alternative au tabac traditionnel suscite un intérêt croissant. Cette ascension fulgurante s’explique par les nombreux avantages qu’offre la cigarette électronique. Découvrez ici ces avantages qui expliquent la popularité de la cigarette électronique.

La cigarette électronique existe en divers arômes et options de personnalisation

L’innovation est constante dans le secteur de la cigarette électronique. Elle a conduit à la création de dispositifs de vapotage de plus en plus performants. Ces nouvelles générations de vapoteuses, auxquelles vous pouvez accéder auprès d’un grossiste de cigarette électronique français, combinent de nombreuses caractéristiques intéressantes.

De plus, les e-liquides ont évolué, proposant des arômes fruités, des parfums rappelant le tabac traditionnel et même des options contenant du CBD. Les vapoteurs ont ainsi accès à une expérience personnalisée et variée, comparable, voire supérieure au plaisir de fumer une cigarette classique.

La cigarette électronique constitue une véritable aide au sevrage

Le principal avantage de la cigarette électronique est qu’elle se présente comme une solution efficace contre le tabagisme. En effet, de nombreux fumeurs ont réussi à arrêter de fumer en se servant de la cigarette électronique comme alternative.

De nombreuses études démontrent que ce dispositif est moins nocif à plus de 95 % que la cigarette classique. Il permet donc aux vapoteurs de réduire leur dépendance à la nicotine et leurs expositions aux nombreuses substances toxiques contenues dans le tabac.

La cigarette électronique est accessible à moindre coût

Outre ses bienfaits pour la santé, la cigarette électronique présente un avantage financier significatif. Comparé au coût annuel élevé de la cigarette traditionnelle, le vapotage s’avère une option nettement plus économique.

En moyenne, un fumeur dépense entre 1 400 € et 5 400 € par an pour ses cigarettes traditionnelles. Le coût annuel de la vape, quant à lui, se situe entre 240 € et 840 €. Cette différence de coût peut permettre aux vapoteurs d’économiser entre 1 200 € et 4 500 € chaque année. Par ailleurs, l’achat initial d’un kit complet et des recharges en e-liquides reste bien plus avantageux sur le long terme.

La cigarette électronique a gagné sa place auprès de plus de 3,5 millions de vapoteurs. En plus de l’aide qu’elle représente pour les fumeurs, elle offre des économies substantielles et une diversité d’expériences. Elle est une véritable alternative à la cigarette classique.