Claude Nougaro “Les 50 plus belles chansons ” : le coffret triple album anniversaire !

« Le jazz et la java », « Le cinéma » « Cécile ma fille », « Une petite fille », « Armstrong », « Toulouse », « bidonville », « Tu verras », « Le coq et la pendule », « C’est une Garonne ». Disparu, il y a 20 ans l’auteur interprète prolixe qui a nous offert des textes d’une rare diversité voit aujourd’hui ses plus grandes chansons éditées sous la forme d’un coffret triple album.

Auteur-compositeur-interprète de plus de 430 chansons enregistrées Claude Nougaro l’un des auteurs marquants de la chanson française. Passionné de jazz et de musiques latino-américaines, il aura marqué la chanson française du XXe siècle par sa musicalité et la puissance de ses chansons devenues cultes.

Claude Nougaro est né dans une famille de musiciens le 9 septembre 1929. Son père, Pierre Nougaro, est chanteur d’opéra, sa mère, Liette Tellini, professeure de piano. Le jeune Claude est élevé par ses grands-parents paternels dans le quartier des Minimes à Toulouse. Dès l’âge de douze ans, il s’éveille à la musique en écoutant à la radio ses artistes préférés : Glenn Miller, Edith Piaf, Louis Armstrong. À l’âge de vingt ans, il compose des chansons pour Jacques Aumont et Philippe Clay et écrit des poèmes. Il fait la connaissance à cette époque de Georges Brassens, une des plus belles rencontres de sa vie. Sa carrière dans la musique commence donc par l’écriture.

Dans les années 1950, il devient parolier de nombreux interprètes tout en se produisant au Lapin Agile, cabaret de Montmartre où il déclame ses poèmes. En 1958, il sort ses premiers enregistrements avec l’aide de Michel Legrand. Le succès n’est pas encore au rendez-vous. En 1962, il sort deux chansons qui marquent le démarrage de sa carrière de chanteur : “Une petite fille” et “Cécile ma fille”. Cette deuxième chanson, dédiée à sa fille Cécile qui vient de naître, est un grand succès auprès du public français. Fort de ce hit, Claude Nougaro multiplie les chansons en s’inspirant des rythmes jazz qu’il aime tant.

Parmi ses grands succès des années 1960, on peut citer “Le jazz et la java”, “Toulous”, “Armstrong” et “Petit taureau”. Compiler, résumer en trois CD, la première décennie d’un tel monstre sacré n’a pas du être un exercice facile. Surtout lorsque l’on connaît l’homme le qui avait ce don de mettre en bouche ses mots poétiques pour les déclamer tout en douceur ou dans toute leur puissance. Par bonheur, ces titres orignaux respirent une certaine fraîcheur et nous renvoient à l’essence même des années 60’s. Voilà 50 titres qui s’écoutent agréablement et passent de climats piano voix, aux rythmiques jazz, swing gospel, aux orchestrations très réussies.

On prend plaisir à retrouver l’esprit et l’écriture poétique et l’interprétation si particulière de ce Zarathoustra de la chanson. Mentions particulières pour ces versions poignantes de « Cécile », « Quatre boules de cuir », ces hommages « Toulouse », « Amstrong » chansons en forme de clin d’oeil « A bouts de souffle » écrite sur le thème du célèbre instrumental “Blue Rondo à la Turk” de Dave Brubeck, l’amusante « l’amour sorcier », émouvante « La pluie fait des claquettes » ou tendres « A tes seins »”Bleu blanc Blues”, « C’est une Garonne » et bien sûr les tubes « Tu verras », « Le jazz et la java ». Par ces textes colorés et pleins d’émotions portés par une voix dont on ne se lasse jamais, Claude Nougaro continue de marquer la chanson française, toujours avec cette classe, cette élégance qu’on lui connaît. Indémodable.

Jean-Christophe Mary

Claude Nougaro Les 50 plus belles chansons ( Mercury/Universal)

Disque 1

Le cinéma

La chanson

Une petite fille

Le jazz et la java

Cécile ma fille

Il y avait une vill

Regarde-moi

Bidonville

L’amour sorcier

Sing Sing Song

À bout de souffle

Armstrong

Petit taureau

Je crois

Toulouse

Disque 2

Quatre boules de cuir

Paris mai

La pluie fait des claquettes

Soeur âme

La neige

Mater

Locomotive d’or

Dansez sur moi

Rue Saint-Denis

Île de Ré

Odette

Brésilien

Gloria

Comme une Piaf

La danse

Autour de minuit

Tu verras

Marcia martienne

Disque 3

Des voiliers

Le coq et la pendule

Assez !

Rimes

C’est mon cœur

Un été

Allée des brouillards

Papillons de nuit

Sa majesté le jazz

Le piano de mauvaise vie

Réunion

Les mots

Vie violence

C’est une Garonne

L’irlandaise

Prisonnier des nuages

Les pas