Colis hors normes ou fragiles : la solution du transport entre particuliers

Que ce soit pour rentabiliser leur voyage pour certains ou pour bénéficier de frais d’envois moins onéreux pour d’autres, de plus en plus de personnes se lancent dans le transport de colis entre particuliers. Basé sur le même principe que le covoiturage de personnes, le « crowdshipping » est un système de transport de colis qui se développe en France depuis 2008. La particularité de ce service est qu’il ne permet pas de transporter des personnes, mais des colis. Découvrez comment fonctionne ce service et quels sont ses différents avantages.

Transport de colis entre particuliers : comment ça marche ?

Encore appelé « covoiturage de colis », le transport de colis entre particuliers est un mode de transport qui consiste à expédier un colis vers une destination donnée par l’intermédiaire d’un particulier. Plus concrètement, le transport de colis entre particuliers met en relation deux types de personnes.

L’expéditeur du colis

D’un côté, nous avons l’expéditeur du colis qui, par le biais d’une annonce postée sur un site internet spécialisé dans le covoiturage de colis, fait part de son besoin d’envoyer un objet vers une destination donnée. En dehors du trajet du colis, l’annonce de l’expéditeur doit également préciser le type de produit à transporter ainsi que ses caractéristiques (dimensions, poids approximatif, nature et encombrement, etc.). Il peut s’agir d’un matériel de transport, du mobilier ou encore d’un appareils électroménagers. Les colis hors normes ou fragiles sont également concernés.

La plupart des sites de covoiturage de colis n’imposent généralement pas de limites en ce qui concerne les caractéristiques des colis que vous pouvez expédier. L’essentiel est qu’il s’agisse d’articles licites. L’expéditeur doit aussi proposer un tarif qui peut être négocié par le transporteur. Soulignons que les frais occasionnés par une opération de covoiturage de colis sont à la charge de l’expéditeur.

Le voyageur ou transporteur du colis

Le futur livreur du colis consulte ensuite l’annonce de l’expéditeur sur le même site sur lequel il est également inscrit puis y répond favorablement lorsqu’il est intéressé. Notons que les voyageurs ont également la possibilité de publier des annonces en y précisant leur trajet, la taille de colis qu’ils peuvent transporter et les possibles heures d’arrivée à la destination, c’est-à-dire l’heure de livraison du colis.

Pour être sûr d’être payé pour le service rendu, le voyageur doit respecter certaines conditions. Il doit avant tout respecter ses engagements auprès de l’expéditeur et notamment sur le délai de livraison du colis. Il doit aussi s’assurer que l’objet transporté ne se casse ou ne s’endommage pas pendant le transport jusqu’à sa destination finale.

En ce qui concerne les autres conditions de transport du colis, les deux parties peuvent librement discuter des détails et du prix. Ce n’est qu’une fois qu’une entente est trouvée et la transaction confirmée que l’opération peut commencer.

Transport de colis entre particuliers : l’équipement

Le transport de colis entre particuliers est un service qui nécessite d’avoir certains équipements, notamment du côté du transporteur. En effet, le livreur du colis doit avant tout avoir un moyen de transport. Même si le covoiturage de colis est un service qui peut être rendu en prenant le bus, le train ou l’avion, avoir son propre moyen de transport est beaucoup plus pratique et permet de livrer davantage de colis.

Pour commencer, un vélo ou une moto suffit pour faire du transport de colis entre particuliers surtout lorsqu’il s’agit de transporter des objets légers sur de courtes distances. En revanche, quand il s’agit des colis plus volumineux et dans certains cas des colis fragiles, une voiture ou une camionnette est généralement recommandée. Pensez également à acheter le matériel adapté pour le transport de ce type de colis (papier bulle, caisses rigides, etc.). Ces petits investissements permettent d’éviter l’usure du revêtement intérieur de votre voiture et de préserver également l’état des objets transportés.

En dehors du matériel, le transporteur particulier, appelé aussi covoitureur livreur, se doit d’être respectueux et courtois. Le transport de colis entre particuliers étant basé sur la confiance et le respect entre les utilisateurs.

Les avantages du transport de colis entre particuliers

Le transport de colis entre particuliers est un système avantageux aussi bien pour l’expéditeur que pour le voyageur livreur.

Les avantages pour l’expéditeur

L’intérêt du covoiturage de colis pour l’expéditeur est évidemment économique. En effet, par rapport aux autres modes d’expédition de colis, le transport d’objet entre particuliers permet de réduire les frais d’envois de 50 à 80 %. Le covoiturage de colis permet aussi de bénéficier des envois rapides, mêmes lorsqu’il s’agit des colis hors normes ou fragiles. L’expéditeur a également la possibilité de suivre l’avancement de la prestation en se tenant régulièrement informé par le transporteur du produit.

Certains sites de commerce en ligne collaborent avec les sites de transport entre particuliers. En passant par ces sites, vous pouvez effectuer vos achats d’une part, et d’autre part, vous faire livrer vos colis par des particuliers pour trois fois rien. Le covoiturage de colis permet également de recevoir vos objets en main propre. Enfin, le transport de colis entre particuliers peut aussi s’organiser à l’international. Il s’agit donc d’une formidable occasion de se faire livrer des objets achetés à l’étranger sans forcément passer par les entreprises de livraison traditionnelles, dont les tarifs peuvent parfois être très élevés.

Les avantages pour le transporteur

Si le transport de colis entre particuliers permet à l’expéditeur de réaliser des économies sur l’envoi des objets, le transporteur quant à lui a la possibilité de rentabiliser son trajet. En effet, ce dernier peut gagner jusqu’à 150 euros, voire 200 euros sur le transport de certains types de colis comme les objets volumineux ou les colis fragiles par exemple. Soulignons au passage que les gains perçus par le livreur peuvent, selon son statut, être soumis à l’impôt sur le revenu. Le livreur se doit donc de se renseigner sur ses obligations fiscales.

Cette somme peut être par exemple investie dans le carburant, l’hébergement ou encore la restauration. Pour les personnes qui font quotidiennement de la route, le transport de colis entre particuliers peut même constituer un véritable moyen d’arrondir ses fins de mois.

Un autre avantage du covoiturage de colis est la sécurité et la fiabilité du service. Contrairement aux entreprises de livraison classiques qui n’effectuent pas souvent des contrôles sur les colis qui leur sont confiés, le transporteur de colis en covoiturage a la possibilité de vérifier le contenu du colis. Il pourra ainsi mettre en place les précautions nécessaires pour préserver l’objet et le livrer en bon état. De plus, il peut vérifier s’il ne s’agit pas de produits interdits ou d’articles illicites.

Solution d’entraide, le transport de colis entre particuliers est également un excellent moyen de préserver l’environnement. Il s’agit d’un moyen d’échange économique et écologique pour chacune des parties.