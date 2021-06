Alliance Loire – La Belle Robe, un vin rosé biologique

Alliance Loire, groupement de caves coopératives, couvre l’essentiel de la vallée de la Loire, présentant ainsi une gamme large de cuvées. Parmi ces différents vins rouges, rosés et blancs, entre Saumur-Champigny, Saumur, Muscadet, France Net Infos en a sélectionné un.

Alliance Loire est un regroupement de caves coopératives, créé en 2002, qui couvre l’essentiel de la vallée de la Loire, travaillant avec près de 800 viticulteurs. La marque permet de se doter de moyens techniques, mais aussi humains, pour proposer une gamme large de vins, organisée en segments qualitatifs. Alliance Loire est l’un des acteurs viticoles majeurs de la région, avec 4000 hectares vinifiés.

Ainsi la marque présente une grande gamme de vins rouges, rosés, blancs et pétillants, pour le plaisir de tous. Différents cépages et différentes terres, pour un bel éventail et des dégustations savoureuses. Aussi, parmi ce large choix, France Net Infos présente La Belle Robe, un vin rosé biologique, un Cabernet d’Anjou.

Pour les fêtes des mères, des pères ou pour l’été qui approche à grands pas, ce Cabernet franc saura ravir les papilles. Cette cuvée est certifiée en Agriculture biologique depuis plus de dix ans, est issue de parcelles situées en plein cœur du Saumurois, sur la commune de Montreuil Bellay, qui offre un sol argilo-calcaire qui fait honneur au cabernet franc. La vinification est traditionnelle, avec un contrôle des températures, en 17 et 19°C, pour une conservation du potentiel aromatique. Ainsi, le vin rosé, La Belle Robe offre une belle couleur, un rose pâle élégant aux reflets brillants. Le nez est doux et parfumé, offrant des notes de fraise, mûre et pamplemousse rose. En bouche, le vin est tout en rondeurs, très appréciable et agréable, avec une touche douce et fruité. Le rosé accompagnera parfaitement un apéritif, de la charcuterie et les grillages du barbecue, pour cet été.

La Belle Robe est un Cabernet d’Anjou, un vin rosé parfait, pour entrer dans l’été, commencer les barbecues, ou apéritif dehors. Il peut aussi s’offrir, à l’occasion des fêtes des mères et des pères, pour les plus gourmets…

Le regroupement de caves coopératives Alliance Loire est à découvrir par ici.