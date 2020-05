Comment bien préparer un match de foot ?

Les joueurs de tous niveaux passent d’innombrables heures à s’entraîner et à perfectionner leurs techniques pour se donner toutes les chances de bien jouer. La « préparation » d’un match comprend plusieurs aspect : l’avant, le pendant et l’après.

Dans le domaine des sciences du sport, il existe un phénomène connu sous le nom de « cycle de surcompensation« . Tout effort d’entraînement ou de match provoque un certain degré de fatigue et pour atteindre le même rendement physique, il faut d’abord récupérer de manière adéquate. Si une récupération suffisante a eu lieu avant l’effort suivant, il est fort probable que vos performances s’améliorent au fil du temps.

Ainsi, une bonne préparation et une bonne récupération sont essentielles pour s’améliorer. Cette amélioration, dans les compétitions professionnelles, permet notamment de se mesurer avec la cote des joueurs dans l’univers des paris sportifs. Un joueur ayant une cote plus élevée sera probablement plus en forme physiquement qu’un adversaire avec une cote moindre. Pour chaque saison de foot, il existe un cycle constant de préparation et de récupération qui permettent aux joueurs de devenir meilleurs physiquement. Bien sûr, il faut aussi travailler la technique.

En bref, lorsque vous vous préparez pour un match, il faudra aussi que vous récupériez après. Cet article a pour but de définir quelques lignes directrices sur la façon dont ces deux éléments clés de la performance sont indissociables l’un de l’autre.

Avant le jour du match

La préparation pour le jour du match doit commencer environ 3-4 jours avant le match et comprend différents aspects dont la nutrition, l’hydratation et la préparation physique. Il n’y a pas d’approche unique, chacun est différent et a des besoins différents.

L’objectif fondamental d’une nutrition adéquate avant tout événement sportif est de s’assurer que vous disposez de réserves suffisantes pour les systèmes énergétiques primaires, que vous prévenez les malaises gastro-intestinaux et que vous êtes correctement hydraté avant le match.

Les aliments que les gens consomment pour atteindre les objectifs ci-dessus varient en fonction de l’âge, de l’expérience, des préférences et même de la culture, mais il convient d’y accorder une certaine attention avant le match : plus de glucides, protéines maigres, légumes, etc.

En plus de l’état nutritionnel et de l’hydratation, vous devez faire attention à la préparation physique. Le travail d’entretien et la réduction progressive de l’entraînement et les étirements statiques en vue du jour du match sont essentiels.

Jour de match

La routine du jour de match est un processus très personnel. Les gens se préparent psychologiquement et physiquement de nombreuses manières. Trouvez un processus qui vous convient et appliquez cette routine. Musique, discussions, rappel des tactiques, tous les moyens sont bon pour se préparer psychologiquement.

En général, le repas principal d’avant match doit être pris environ 3 à 4 heures avant le match. Cela laisse suffisamment de temps au corps pour digérer la nourriture et l’utiliser comme source d’énergie pendant le match. Il est aussi possible de boire des boissons pour sportifs pendant le match afin de donner un coup de pouce énergétique à son corps.

L’échauffement d’avant-match est l’occasion de vous préparer mentalement et physiquement pour le match. Il doit durer 25 à 30 minutes et commencer doucement puis devenir de plus en plus intense.

Récupération

Après le match, le cycle recommence. La première partie de la préparation pour le prochain match consiste à récupérer du match précédent. Pour optimiser la récupération, il est crucial de se reposer. Qui ne sait pas que le sommeil peut faire des miracles sur le corps ? Il est aussi essentiel de s’alimenter correctement et de s’entretenir physiquement. Plus tôt vous entamez cette phase de récupération, plus vite vous serez prêt pour le prochain match.

Une fois que les aspects primaires de la récupération ont été couverts, des méthodes de récupération supplémentaires telles que la récupération active et les vêtements de compression peuvent être envisagées. De plus, il faut aussi pensez à récupérer mentalement pour ne pas s’épuiser match après match. Pourquoi ne pas retrouver vos coéquipiers autour d’une partie de FIFA ou d’une série ou film diffusé sur Netflix par exemple ? En effet, le mental est un facteur déterminant de votre réussite, de votre amélioration et de votre récupération, alors ne le laissez pas de côté !