Rencontre d’un nouveau type avec Feat-y, Le magazine green’n’roll

Depuis quelque temps, un magazine d’un nouveau genre sévit sur la toile et dans vos boîtes aux lettres : Le magazine green et éthique Feat-y, qui vient redonner un coup de jeune à la littérature du genre, loin des clichés d’une écologie old school.

Un magazine qui casse les codes.Le moins que l’on puisse dire sur Feat-y, c’est qu’il casse les codes : alors que l’écologie est, aujourd’hui encore, souvent associée à un univers un peu à part et difficile à concilier avec le monde moderne, Feat-y vient dépoussiérer nos vieux clichés en remettant au goût du jour l’expression « green et éthique ». Feat-y prend ainsi le parti de « mettre du green et de l’éthique dans votre vie avec humilité et humour ». Loin des médiums moralisateurs et complexant, le magazine nous fait redécouvrir l’univers du green et de l’éthique de façon décalée et enthousiaste, sans pour autant prendre les sujets qu’il traite à la légère.

Pourquoi vous allez l’aimer

L’originalité tient d’abord à une esthétique vintage audacieuse et originale qui détonne dans l’univers pastel des magazines écolos : très imprégné de pop culture, le magazine est reconnaissable entre mille et devrait savoir attirer l’œil de lecteurs qui n’ont jusque-là pas trouvé chaussure à leur pied dans le domaine du green. Au-delà d’un visuel qui sort du lot, la force du magazine réside dans le parti pris de penser l’écologie non pas comme un idéal inatteignable mais comme une réalité aux prises avec le monde actuel, dans lequel chacun a sa part à faire et où des solutions concrètes peuvent être développées dans tous les domaines et par tous types d’acteurs. Le magazine nous fait ainsi découvrir des entreprises responsables et proactives en termes d’écologie, des portraits d’acteurs innovants et créatifs, des œuvres et des démarches inspirantes. Ses rubriques couvrent des domaines aussi variés que l’art, le lifestyle ou le business, le tout dans une formule bilingue accessible à tous.

En quelques mots, ce nouvel ovni dans la sphère du green a tout pour plaire : engagé, drôle et décomplexant, il devrait savoir piquer l’intérêt des jeunes de la génération Y et de bien d’autres, pour qui l’écologie n’était jusque-là qu’une notion floue.

Vous pouvez retrouver Fies-y sur la toile ou sur leur page instagram.