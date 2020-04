Comment Choisir sa Robe de mariée blanche ?

Votre robe de mariée est probablement votre achat le plus important, et l’acheter peut être une sacrée expérience. Voici quelques conseils à prendre en compte lors du choix de votre robe de mariée blanche :

Les achats de vêtements doivent être une expérience agréable

Malheureusement, de nombreuses mariées sont déçues la première fois qu’elles vont acheter une robe de mariée. La confusion sur les heures de rendez-vous, les robes d’essai qui ne leur vont pas, les vendeuses inamicales et les robes de rêve qui ont l’air affreuses lorsqu’elles sont essayées, tout cela peut se combiner pour produire une journée shopping d’enfer.

Veillez à vous donner suffisamment de temps pour faire vos achats et à inclure des éléments amusants comme le déjeuner et les boissons ainsi que les rendez-vous dans les boutiques. Si vous ne vous sentez pas tout à fait à l’aise avec les essayeurs de la boutique de la mariée, ne vous inquiétez pas de partir. Une robe de mariée est un investissement considérable, c’est pourquoi les boutiques doivent faire tout leur possible pour vous dorloter et vous faire sentir spéciale et appréciée. Un ajusteur expérimenté devrait être en mesure de vous proposer des styles qui conviennent à votre morphologie, même si vous n’y avez pas encore pensé.

Adaptez votre robe à votre style de mariage

Pensez au type de mariage que vous souhaitez avoir lorsque vous choisissez votre robe. Quelle saison avez-vous choisie ? S’agira-t-il d’une soirée formelle ou d’une fête décontractée sur la plage ? Vous allez vous marier dans un jardin ou dans un bâtiment historique ? Si vous vous mariez sur un thème, vous pouvez choisir une robe qui s’inscrit dans ce thème. D’un autre côté, certaines mariées sortent et trouvent la robe parfaite, puis s’en servent pour influencer le thème de leur mariage.

Sachez ce qui flatte votre type de corps

Il existe tellement de styles et de coupes de robes de mariée différents qu’il y aura toujours quelque chose qui conviendra à votre morphologie. L’essentiel est de choisir quelque chose qui mettra en valeur vos meilleurs traits, tout en attirant l’attention sur les parties qui vous déplaisent moins. Souvenez-vous de ces points clés :

Les robes de ligne Empire allongeront les jambes courtes

Les robes à taille basse compensent une taille courte

Les cols en V sont très amincissants et parfaits pour les grandes mariées.

Les détails et le matériel rassemblé au niveau du buste sont parfaits pour des poitrines plus plates

Les lignes horizontales élargissent le corps et les lignes verticales l’allongent

Ne soyez pas tenté d’essayer de cacher les parties de votre corps que vous n’aimez pas sous des couches de tissu structuré, car cela ne ferait qu’attirer l’attention sur elles et donner une impression générale de grosseur. À l’inverse, assurez-vous que votre robe n’est pas trop révélatrice, car vous ne voulez pas être consciente de vous toute la journée, et vous ne voulez pas que les photos de votre mariage soient quelque chose qui vous fasse craquer plus tard.

De nombreuses mariées font l’erreur d’acheter une robe trop petite dans l’idée de faire un régime. Bien que vous perdiez sans aucun doute un peu de poids avant le mariage, il est peu probable que vous perdiez des tailles de robe entières. Il est donc préférable d’acheter une robe qui vous va et de prévoir de nombreux essayages à proximité du grand jour pour faire les changements nécessaires.

Choisissez votre propre style plutôt que la haute couture

Si vous achetez une robe ultra tendance, vous pouvez garantir qu’elle datera les photos de votre mariage, et cela peut vous empêcher d’avoir l’air aussi nuptial que vous le souhaitez. Au lieu de choisir une robe de mariée parce qu’elle est à la mode, choisissez une robe que vous aimez et qui vous fait paraître et vous sentir merveilleuse. Il est préférable d’ajouter votre propre caractère personnel à une simple robe en utilisant des bijoux, des chaussures et d’autres accessoires, plutôt que de retirer une tenue de mariage directement des podiums et de la regretter plus tard.