Dodonaturel le nouveau matelas bio pour enfant 100% recyclable

Vous aimez vos enfants et souhaitez le meilleur pour eux ? Leur santé et leur bien-être sont deux choses primordiales. Quant à l’environnement, il s’agit d’une cause que vous soutenez. Seulement, il est difficile de s’y retrouver avec tous ces labels qui vous promettent monts et merveilles. Pourtant, au beau milieu de cette vague de « greenwashing* » émerge notre nouveau matelas bio pour enfant.

*Greenwashing : cet anglicisme défini un procédé marketing visant à axer sa stratégie de communication sur la cause environnementale. Il est beaucoup utilisé par des entreprises cherchant à se créer une image écoresponsable souvent éloignée de la réalité, d’où sa connotation péjorative.

Qu’est-ce que la révolution Dodonaturel ?

Enfin un matelas 100% recyclable ! C’est le tout premier sur le marché de la literie qui associe matériaux d’origine naturelle et bien être de votre enfant pour un résultat hyper confortable et zéro déchet. Comment est-ce possible ? Découvrez notre nouveau matelas bio pour votre enfant.

Le matelas bio pour bébé

Pour comprendre, on fonce au Japon, où la société Toyobo a mis au point la technologie Breathair ®. Il s’agit d’une mousse fabriquée à partir d’un polymère végétal obtenu à base de maïs et de pomme de terre. Une fibre ultra légère, recyclable à l‘infini. Il suffit ensuite de la faire fondre pour reconstituer des granulés qui serviront à produire une nouvelle mousse.

Et ce n’est pas tout, puisque sa structure composée à 90% d’air offre une excellente régulation de la température été comme hiver en plus d’assurer un maintien optimal.

Pourquoi choisir un matelas bio pour votre enfant ?

Les ravages sur la santé causés par les pesticides ne sont plus à prouver. Mais si de plus en plus de personnes semblent d’accord pour manger bio, beaucoup ignorent encore l’impact de ces substances dans notre vie de tous les jours. Or, en ce qui concerne notre matelas, on passe plus un tiers de notre vie allongé dessus.

Un matelas déhoussable

On sait que la grande majorité des matelas du marché sont fabriqué à base de fibres synthétiques, parfois dérivées du pétrole. Y sont ensuite ajoutés tout un tas de traitements chimiques divers, anti-bactérien, anti-odeurs, anti-tâches, anti-flammes…. Mais malheureusement pas anti-émanation toxiques et cancérigènes. Et au même moment, notre monde voit le nombre de nouvelles maladies exploser.

Plus on multiplie l’utilisation de produits chimiques, plus nos enfants entrent en contact avec des perturbateurs endocriniens. Alors la vraie question, c’est pourquoi ne pas choisir un matelas bio, sans colle ni solvants, qui préserve à la fois la santé de votre enfant et celle de la planète ?

Un matelas 100 % lavable

La vie d’un enfant est mouvementée et les accidents peuvent être fréquents. Une petite fuite nocturne ? Pas d’inquiétude. Avec notre nouveau matelas bio Dodonaturel, il vous suffit d’enlever la housse en maille 3D certifié Oeko-tex qui se lave directement en machine. Et la mousse ? Rien de plus simple : elle se rince directement sous la douche ! L’eau passe à travers sa structure Breathair ® et s’écoule naturellement. Vous pouvez ainsi la rincer en quelques secondes et il ne vous reste plus qu’à la laisser sécher à l’air libre.

Un matelas lavable

Pratique, confortable et respectueux de l’environnement, notre matelas est disponible en 4 formats différents, s’adaptant du bébé à l’enfant. Vous pouvez le commander dès maintenant sur notre site internet. 30 nuits d’essai, livraison et retour gratuits.