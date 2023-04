La mise en place d’un logiciel de gestion d’actif est souvent une décision financière capitale dont les répercussions s’étendent à toutes les sphères de l’entreprise (ressources humaines, comptabilité, stock, marketing, CRM et bien plus encore).

Cet outil connaît une croissance fulgurante et s’intègre désormais tel un indispensable aux organisations, peu importe leur taille.

Tant que le besoin de suivi de données et d’amélioration des process sera toujours d’actualité au sein des entreprises, les logiciels de gestion d’actifs continueront d’évoluer et de s’adapter en même temps que les secteurs qu’elles desservent pour devenir un facteur majeur de productivité et de pérennité.

Il est donc important de connaître les tendances de cette industrie afin de pouvoir choisir un logiciel de gestion d’actifs avec les meilleures options de scalabilité et surtout ne pas rester en marge de cette évolution clés.

Dans les lignes qui suivent, vous comprendrez pourquoi avoir un logiciel de gestion d’actif est devenu une évidence et quels seront les enjeux, les révolutions à venir ?

Le logiciel de gestion d’actif : Définition et révolutions

Un logiciel de gestion d’actif se définie comme étant un logiciel qui simplifie la vie des décideurs en leur permettant de suivre et organiser leurs biens matériels ( produits, objets, équiipements, argent, etc,).

Les solutions de gestion d’actifs permettent d’intégrer les principaux volets de l’activité commerciale d’une entreprise dans une plateforme unique.

Pour comprendre comment choisir un logiciel de gestion d’actif, il faut trouver une solution de qualité qui se base sur les données collectées pour, non seulement gérer efficacement les diverses opérations, mais également établir de nouvelles connexions et fournir à l’ensemble des équipes des informations permettant d’acquérir de puissants avantages concurrentiels.

Cet objectif général est influencé par des changements sectoriels spécifiques dont les plus importants se distinguent comme suit.

Intégration de données

Le transfert de données de manière fluide entre les départements et dans les différents process est plus que jamais un besoin vital pour une entreprise. Ne serait-ce que pour comprendre les opérations, prendre des décisions éclairées et automatiser les flux de travail, il est capital de disposer d’une plateforme centralisée.

De ce fait, ce logiciel de gestion d’actif par exemple, embarque une architecture ouverte et basée sur des normes permettant des intégrations à partir d’un certain nombre d’outils différents. Les plateformes les plus modernes proposent même des applications “no code / low code” pour aider les utilisateurs professionnels à créer des flux de données automatisés et des déclencheurs d’événements entre les systèmes.

En pratique, cela permet par exemple de configurer deux ou plusieurs outils intégrés de sorte que chaque changement entraîne une ou plusieurs répercussions précises au niveau des autres outils. Un logiciel de gestion d’actifs permettant ce type d’intégration fournit à l’entreprise les informations uniques et l’automatisation des flux de travail nécessaire pour travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Sécurité du cloud computing

L’adoption du cloud a changé le mode de fonctionnement des entreprises et leur a apporté plus de flexibilité et de scalabilité pour l’avenir. Parmi ces nombreux avantages, le cloud séduit particulièrement les décideurs en raison d’une sécurité renforcé.

Il est en effet considéré par deux tiers des gérants comme l’alternative idéale aux systèmes sur site, plus risqués.

Les réseaux, la disponibilité et la scalabilité sont des tendances du cloud qui s’érigent désormais en normes pour les logiciels de gestion d’actifs. L’outil doit se développer en même temps que l’entreprise, apporter des solutions pertinentes à chaque étape de son processus de croissance pour une intégration sécurisée et résiliente.

Le SaaS (Logiciel en tant que service)

Le SaaS est également une tendance qui affecte grandement l’évolution des solutions de gestion d’actifs. Pour des raisons de maintenance, de coût d’acquisition et de mise à jour, le SaaS a totalement révolutionné les habitudes de consommation des entreprises.

L’accès à ces services se fait désormais sur la base de formules d’abonnement permettant à chaque entreprise de résoudre tout problème d’acquisition, d’installation, voire même d’exploitation. Les logiciels de gestion d’actifs sont ainsi devenus pour la plupart des solutions de type SaaS qui facilitent l’évaluation de chaque option avant de réaliser un choix définitif.

En outre, la solution de gestion d’actifs de type SaaS est une garantie supplémentaire de scalabilité. Elle permet notamment à chaque entreprise d’étendre les fonctionnalités du logiciel de gestion d’actifs en fonction de ses besoins particuliers.

L’évolution de la nature du travail

L’un des plus grands changements accéléré par la crise du covid et sans conteste l’avènement du travail à distance devenue une évidence sociétale. Plus que jamais, les entreprises ont besoin de solutions robustes en SaaS sur le cloud pour souder leurs équipes, où qu’elles se trouvent.