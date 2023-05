Comment vérifier une adresse mail ?

Il n’est plus un secret pour personne que désormais les communications se font le plus par mail. Bon nombre de documents officiels, techniques ou même brevets sont envoyés par email. Pour donc des raisons de sécurité, de confidentialité et autres, il est indispensable de s’assurer de l’adresse mail du destinataire. Oui c’est un point essentiel. Mais comment s’y prendre pour vérifier une adresse mail ? Quels sont les outils permettant une telle vérification ? Quelles sont les différentes méthodes pour vérifier une adresse mail et ainsi garantir une communication sûre par mail ?

Effectuer une vérification manuelle

En attendant d’utiliser les outils appropriés à la vérification d’email, il est possible de faire une vérification manuelle des emails en liste. Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer un message test. Cette manœuvre permet de s’assurer que l’adresse saisie est correcte ; il en est de même pour l’orthographe et les différents symboles utilisés. Une fois cette vérification manuelle faite, il vous faut maintenant vérifier que l’adresse est bel et bien valide. Et pour ce faire, il existe de nombreux outils capables de vérifier la validité d’une adresse mail.

Les outils de vérification d’adresses mail

Sur la toile, il existe bon nombre d’outils pour vérifier la validité ou non d’une adresse mail. Parmi ces nombreux outils, la plateforme deltadromeus propose des solutions efficaces pour vérifier vos emails. Il s’agit en l’occurrence des outils :

FREE EMAIL VERIFIER : c’est un outil de vérification d’email qui simule l’envoi d’un email afin de vérifier la validité de l’adresse du destinataire. C’est un outil destiné au grand public et il peut être testé gratuitement.

Bulk Email Checker : Cet outil permet de faire le ménage dans votre liste d’adresses mail. Autrement dit, il vérifie un très grand nombre d’adresses mail et détermine les bons des mauvais grains. Vous n’aurez alors qu’à faire le tri et le tour est joué.

OnDemand Email Checker : comme son nom l’indique, cette solution de vérification de validation d’emails est une solution sur mesure. L’adresse mail est analysée sur votre demande et cette demande est faite par appel de l’api. Il ne faut alors que quelques secondes pour déterminer si l’adresse est valide ou pas.

OnSite Email Tester : cette solution proposée par deltadromeus s’adresse beaucoup plus aux acteurs qui désirent intégrer directement sur leur site un moyen de contrôle d’adresse mail. Cette solution comporte beaucoup d’avantages, car elle permet de gagner du temps et surtout d’accroître son audience par la conversion d’emails invalides ou mal saisis.

Quels sont les avantages d’une vérification d’adresse mail ?

Vérifier la validité des adresses mail n’est pas qu’indispensable. Cela permet pour l’expéditeur :