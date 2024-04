Créez vos propres “livres d’éveil en tissu”

Entrez dans un monde de douceur et de créativité avec le dernier bijou des Éditions Le Temps Apprivoisé : “Livres d’éveil en tissu” d’Anne Lacambre. Si vous rêvez d’éveiller votre tout-petit d’une manière tendre et personnalisée, ce livre est une véritable pépite !

Imaginez-vous, confectionnant de vos propres mains de petits trésors de douceur pour votre bébé. Avec pas moins de 20 projets de livres à coudre, accompagnés de 5 tutoriels bonus, cet ouvrage vous ouvre les portes d’un monde de possibilités infinies !

La perspective de créer des livres d’éveil en tissu est tout simplement irrésistible. Non seulement cela promet une expérience sensorielle riche pour votre enfant, mais cela l’invite également à explorer un univers de formes, de textures et de couleurs captivantes. Que vous aurez créé vous même !

Personnalisez votre livre d’éveil, un jeu d’enfant.

Dans ce livre, l’auteure vous guide avec une bienveillance toute particulière à travers chaque projet, partageant avec vous les astuces et les techniques nécessaires pour donner vie à vos créations. De la couture au choix des matières en passant par les finitions, chaque étape est détaillée et illustrée, rendant ainsi la confection de ces livres d’éveil accessible à tous, même aux novices en couture.

Mais attendez, il y a encore plus à découvrir ! En plus des 20 projets de livres d’éveil, vous trouverez également des tutoriels pour créer des accessoires assortis qui viendront compléter ces petits trésors. Des marque-pages, un range-livre mural, un tote-bag coloré, une panière de rangement et même une boîte à livres : tout est pensé pour enrichir l’expérience de lecture de votre enfant.

Avec ces livres d’éveil en tissu, vous pouvez non seulement stimuler l’imagination de votre enfant, mais aussi favoriser son développement sensoriel et cognitif dès son plus jeune âge. Explorez ensemble les différentes textures, découvrez de nouveaux motifs et partagez des moments uniques de complicité autour de ces créations faites avec amour.

Laissez libre cours à votre créativité, inspirez-vous des nombreux modèles et techniques proposés dans ce livre, et offrez à votre enfant des moments précieux de découverte et d’émerveillement. A vos tissus !

