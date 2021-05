Cyberwar, le troisième tome, Thuy Diêm

Thuy Diêm est le troisième et dernier tome de Cyberwar, cette trilogie des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Daniel Pecquer et Denys, parue en avril 2021, qui présente la fin de cette attaque virale qui a plongé l’Amérique dans un chaos indescriptible.

La Havane, Cuba, des agents de la CIA ont retrouvé un pirate de l’informatique qui a participé à l’attaque virale qui plonge désormais l’Amérique dans un terrible chaos. Alors qu’il pointe son arme contre la tempe du terroriste, un de ses collègues s’occupe de la petite amie, en lui faisant boire la tasse dans la baignoire remplie d’eau. Lancaster le questionne pour savoir quels sont les virus avec lesquels lui et ses complices ont été piratés et paralysés les réseaux informatiques américains. Dans une autre pièce, un troisième collègue voit un téléphone sonné et en informe immédiatement Lancaster. On lui apporte et il explique au pirate qu’il doit répondre sans dire un mot sur ce qui se passe. A l’autre bout du téléphone, un autre pirate explique que le boss vient de l’appeler. Il apporte le pognon à l’embarcadère, donc tous les pirates vont se retrouver là-bas à minuit.

Le récit est bien découpé, présentant la suite des investigations de l’agent Lancaster, mais aussi le parcours de Jack ou encore celui de l’astronaute Nora Parks et de son amie. Le rythme est plaisant, dévoilant petit à petit le mystère autour de cette cyber attaque et l’origine de celle-ci. Mais au milieu de cette enquête, à travers les deux autres personnages, c’est une Amérique chaotique, en proie à l’anarchie qui est présentée, dévoilant quelques faits horribles, entre haine, survie, tensions… La bande dessinée est agréable à lire, bien rythmée, pour dévoiler un récit d’anticipation plutôt réussi, mais aussi réaliste et déstabilisant. L’histoire d’une vengeance contre un pays entier, afin de le plonger comme dans une apocalypse, aux yeux de tous. Le dessin se veut réaliste, il est dynamique, tout comme le récit, avec des personnages expressifs et quelques belles scènes d’action, de chaos.

