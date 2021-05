Capitaine Rémi – Mon tour du monde des défis insolites

Mon tour du monde des défis insolites est un ouvrage de Capitaine Rémi, paru en avril 2021, aux éditions Hugo & Cie. Un livre dans lequel l’auteur se raconte, présentant ainsi ses six années d’aventures, où il a réalisé des défis insolites à travers le monde.

Après un sommaire bien défini, un prologue touchant est à découvrir, pour comprendre pourquoi Capitaine Rémi a choisi de réaliser sa liste de rêve et d’aventures folles à travers le monde. Touché de près par la mort, à l’âge de huit, l’enfant est marqué et l’homme qu’il devient se doit de vivre sa vie pleinement. Ainsi, il choisit la liberté et le voyage, et se raconte dans cet ouvrage, afin de partager son expérience, étant persuadé que tout est possible dans la vie à la condition de le vouloir, et plus encore. Des rêves qui deviennent des défis insolites, avec certains qui demandent parfois du temps, de l’argent ou encore du courage.

Ainsi le livre dévoile dix-sept rêves réalisés par Capitaine Rémi, cet homme qui a décidé de prendre en main sa vie, pour en devenir le capitaine et vivre de belles expériences, des envies et des rêves. Après avoir listé ces vœux, l’auteur doit encore prendre son courage à deux mains pour s’élancer et vaincre sa peur, car rien n’est si facile. En effet, partir vers l’inconnu, sortir de son confort, avoir peur de l’échec sont aussi des faits réels qui nous touchent tous. Alors le courage entre en compte, pour partir loin et vivre ses rêves. Ainsi, dix-sept rêves et défis incroyables sont à découvrir, à travers un récit simple, touchant, émouvant, beau, amusant… Les aventures du Capitaine Rémi sont donc à lire, entre humour et émotions, présentant aussi une quête spirituelle, une aventure humaine.

Mon tour du monde des défis insolites est un ouvrage des éditions Hugo & Cie, qui présente comme un carnet de bord, un journal du Capitaine Rémi, qui présente six années d’aventures insolites autour du monde, des rêves réalisés et des défis incroyables.