Shanghai Red – Le récit d’une vengeance

Shanghai Red est une bande dessinée des éditions Hi Comics, parue en avril 2021. Un comics captivant, de Christopher Sebela et Joshua Hixson, qui présente l’histoire d’une vengeance, sombre, sanglante et violente, où une femme tente de trouver sa place dans un monde chaotique.

Sur la mer, à bord d’un navire, le capitaine annonce que l’orage gronde. L’équipage touchera terre dans quelques heures. Aussi, il demande à son second de prévenir certains d’entre eux. Le second est surpris que cela soit déjà fini pour eux… Cependant, le capitaine affirme qu’il est minuit et que leurs deux années se sont écoulées. Il ne veut pas enfreindre les règles. Il donne un papier à Sampson et lui demande d’aller chercher leur réponse, avant de rappliquer sur le pont. Sampson s’en va, bougonnant. Il se dit que c’est un miracle que ce rafiot flotte encore. Puis, une fois dans les cales, il explique à ceux qui s’y trouvent, que s’il était le chef, il les foutrait à la baille. Il demande aux gars qui sont là de se bouger le croupion car leurs misérables petites vies viennent de prendre du galon. Les hommes sont enfin libres car le contrat arrive à son terme.

Le récit est assez dense, mais aussi captivant et élancé, avec beaucoup de tension, et une histoire intense et tragique. Parmi ces prisonniers, qui viennent de retrouver une partie de leur liberté, une jeune femme, qui se fait passer pour un homme, prend le dessus et tue tout le monde. Elle reprend le navire et décide de rejoindre son pays et sa ville, pour se venger des hommes qui l’ont ainsi kidnappée et enlevée à sa famille. La bande dessinée décrit une histoire tragique, bouleversante, avec une jeune femme décidée à se venger, quitte à perdre la vie. Le récit est sombre, très sanglant, avec quelques rebondissements, dans une enquête surprenante et haletante, pour savoir qui retrouver pour tuer ces hommes qui l’ont vendue, trois ans auparavant. La jeune femme plutôt suicidaire, se cherche et cherche sa place dans ce monde chaotique et cruel. Le dessin est marqué, avec un trait sombre, plutôt appuyé, mais aussi vif et dynamique, offrant de belles scènes d’action.

Shanghai Red est un récit complet, des éditions Hi Comics, qui présente une histoire tragique, sanglante et bouleversante, d’une jeune femme kidnappée qui retrouve la liberté et surtout l’envie de vengeance, pour avoir été enlevée de sa famille, qu’elle aime plus que tout.