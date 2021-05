Pour ravir les papas – Du vin rouge pour faire voyager les sens

A défaut de pouvoir voyager, pour la fête des pères, nous vous proposons de faire voyager les sens, à travers du vin rouge, notamment un Saumur-Champigny et un Cabernet franc du Val de Loire. Des vins à retrouver en grande distribution, depuis le mois d’avril 2021.

Jardin de Goganes, marque ligérienne, a lancé cette année une nouvelle gamme de vins rouges autour de trois appellations, Le Saumur-Champigny, le Saint-Nicolas de Bourgueil et le Chinon. Avec l’aide de différents labels, cette nouvelle gamme de vins rouges est respectueuse de l’environnement, garantissant aussi une qualité de la vigne et du produit consommé. L’AOC Saumur-Champigny présente un cépage Cabernet franc, avec une robe rouge intense. Au nez, le vin est fruité, avec des notes de fruits rouges. En bouche, il est toujours fruité, avec des notes toujours sur les fruits rouges et plus particulièrement de cerises. Ce Saumur-Champigny pourra accompagner des viandes rouges et grillées, parfait pour ce printemps, ou encore des volailles rôties ou le fromage.

360° Loire est une nouvelle gamme de vins de Loire Propriétés, qui propose de découvrir des blancs, rosés et rouges, à travers la richesse des vignobles du Val de Loire. Parmi cette gamme Le Cabernet franc Val de Loire est un vin rouge à découvrir, en Indication Géographique Protégée. Le vin offre des arômes de fruits rouges, entre fraises et mûres, avec quelques nuances florales. Les tanins de ce vin rouge sont souples et élégants, permettant ainsi de le déguster et savourer, avec des salades, en pique-niques, ou encore avec de la viande blanche, de la charcuterie et du fromage.

Pour la fête des pères, les vins rouges permettent, l’espace d’un moment, de voyager gustativement et d’éveiller les sens. Deux vins rouges sont à découvrir et à offrir, comme le Saumur-Champigny Jardin de Goganes ou le Cabernet franc Val de Loire 360° Loire, à retrouver dans les grandes surfaces.