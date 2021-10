Dernier souffle – Western muet aux éditions Soleil

Dernier souffle est un bel ouvrage de Thierry Martin, paru aux éditions Soleil, en octobre 2021. Un défi graphique sensationnel, qui présente un western muet magistral, dans lequel on suit une traque obsédante et silencieuse, menée par un homme épris de vengeance.

Dans les bois enneigés, un homme armé avance. Il tient fermement un fusil entre les mains. Dans la pénombre, il s’avance, dans sa bouche sort un souffle chaud que l’on distingue. Il poursuit sa marche, avançant déterminé, entre les arbres et le silence qui règne. Son visage se crispe lorsqu’il découvre des empreintes dans la neige. Il suit ces traces d’un pas plus pressant. En effet, l’homme se met à courir. Il traquait quelque chose ou quelqu’un dans ces bois enneigés, car il arrive bientôt à une maison isolée, d’où sort de la fumée de la cheminée. Les empreintes vont clairement vers cette habitation… A l’intérieur, un homme est tapi dans l’ombre, un grand couteau à la main, prêt à se défendre. Dehors, l’homme au fusil approche, toujours son arme à la main. Le voilà bientôt, sur le pas de la porte, cette dernière grande ouverte. Sa silhouette se dessine dans le montant de la porte.

Le récit est captivant, à partir du moment où l’on comprend que l’homme au fusil traque un autre homme. Viennent alors plein de questions, qui trouveront quelques réponses, par la suite. Le début est un peu long, mais pas trop dérangeant, permet de présenter une ambiance, un héros solitaire et déterminé. Puis, les évènements s’enchainent, avec un combat entre les deux hommes, une blessure, une fuite, un flashback et une nouvelle traque. La bande dessinée sans texte ni parole, est étonnante, captivante, avec ce western sans concessions, magnifique et maîtrisé, qui présente une traque vengeresse, sanglante et touchante. Les rebondissements sont multiples, pour cet ouvrage muet incroyable aux 215 pages illustrées, où chacune d’elles, ou presque, est une case. En noir, blanc et gris, les illustrations sont puissantes, expressives et immersives.

Dernier souffle est un album, au format à l’italienne, captivant et magnifique, de la collection Noctambule, des éditions Soleil, qui présente un western muet immersif, une traque obsédante et silencieuse, menée par un homme porté par le souffle de la vengeance.